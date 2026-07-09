Пешеходная экскурсия «Скрытый мемориал» состоится в Музее имени Алабина

Музей скрывает детали, незаметные невооруженным глазом… (6+)

Экскурсия откроет для участников малоизвестные страницы истории здания, в котором сейчас располагается музей. Посетители узнают о замысле архитекторов, особенностях строительства и о том, какую роль мемориал играл в культурной жизни города.

Отдельное внимание будет уделено скрытым деталям первоначальной экспозиции, элементам, которые часто ускользают из поля зрения посетителей.

Завершающим и самым запоминающимся моментом экскурсии станет подъем на крышу музея — уникальную смотровую площадку, откуда открывается вид на город.

Экскурсовод – Егор Комызин

Начало маршрута - центральный вход в Музей имени Алабина

23.07 / 19:00

25.07 / 16:00

Фото: минкульт СО