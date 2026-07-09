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Пешеходная экскурсия «Скрытый мемориал» состоится в Музее имени Алабина

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23 и 25 июля  пешеходная экскурсия «Скрытый мемориал» в Музее имени Алабина откроет для участников малоизвестные страницы истории здания, в котором сейчас располагается музей.

Музей скрывает детали, незаметные невооруженным глазом…  (6+)
Экскурсия откроет для участников малоизвестные страницы истории здания, в котором сейчас располагается музей. Посетители узнают о замысле архитекторов, особенностях строительства и о том, какую роль мемориал играл в культурной жизни города.
Отдельное внимание будет уделено скрытым деталям первоначальной экспозиции, элементам, которые часто ускользают из поля зрения посетителей.

Завершающим и самым запоминающимся моментом экскурсии станет подъем на крышу музея — уникальную смотровую площадку, откуда открывается вид на город.

Экскурсовод – Егор Комызин
Начало маршрута - центральный вход в Музей имени Алабина

23.07 / 19:00
25.07 / 16:00

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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