Третий день чемпионата: полицейские  региона соревнуются в скоростном маневрировании на автомобилях

В Самаре, в рамках чемпионата МВД России по служебному многоборью, полицейские соревнуются в скоростном маневрировании на автомобилях.

В Самаре продолжается чемпионат МВД России по служебному многоборью в дисциплине «служебное автомногоборье». Данное соревнование призвано повысить уровень профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел и отработать навыки, важные в повседневной службе.

В состязаниях принимают участие сотрудники из 60 субъектов Российской Федерации, не раз демонстрировавшие высокий уровень профессиональной подготовки на ведомственных состязаниях.

Сегодня участники на служебных автомобилях проходят специально оборудованную трассу, включающую сложные элементы: резкие повороты, усложнённые «змейки», развороты на ограниченной площади, экстренное торможение и другие манёвры, имитирующие реальные дорожные ситуации, с которыми регулярно сталкиваются полицейские.

Сотрудники органов внутренних дел демонстрируют знание Правил дорожного движения, показывают навыки безопасного управления транспортом в стрессовых условиях, а также свою физическую подготовку. Особое внимание уделяется не только скорости, но и точности исполнения заданий.

Организаторы мероприятия отметили, что подобные состязания играют важную роль в укреплении служебной культуры, повышении уровня профессионализма и совершенствовании спортивной формы сотрудников органов внутренних дел.

Уже завтра в Самаре состоится подведение итогов и чествование победителей чемпионата, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. .

Фото: ГУ МВД России по Самарской области