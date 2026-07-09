В жару уход за зелеными насаждениями и дорожной инфраструктурой усилили в Самаре

В Самаре при стабильном сохранении температуры, превышающей 30°C, усилили режим полива городских цветников и молодых зеленых насаждений. Кроме того, для охлаждения воздуха и дорожного полотна запустили аэрацию. Она проводится в самые жаркие часы, прежде всего на дорогах и в пешеходных зонах с высокой проходимостью. На этой неделе аэрацию уже провели на улицах 22 Партсъезда, Стара-Загора, Советский Армии, Физкультурной, Некрасовской и на пешеходной зоне улицы Ленинградской.



«По данным замеров, проведенных сразу после прохода поливомоечных машин, температура воздуха после аэрации снижается примерно на 9 градусов. Это позволяет сохранять долговечность асфальтовых покрытий, снижает вероятность их пластической деформации от палящего солнца. Поэтому с этого года в Самаре она уже стала частью комплексного ухода за городом, – рассказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. – Для полива растений увеличиваем количество ежедневных рейсов спецтехники. Чтобы вода не испарялась мгновенно и не оставляла на листьях ожогов, полив смещаем на ранние утренние и поздние вечерние часы, когда жара спадает».



Для полива городских цветников АО «Спецремстройзеленхоз» города Самары использует до 300 кубометров воды ежедневно. Общая площадь однолетних цветущих растений в этом году превышает 30 тысяч квадратных метров, также установлено более 1100 вазонов, кашпо, каскадных и вертикальных цветочных конструкций. Суммарно АО «Спецремстройзеленхоз», МАУ «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», МБУ «Благоустройство» и подрядные организации задействуют для аэрации и полива более 65 машин.



Маршруты поливомоечных машин, проводящих аэрацию, вариативны и планируются ежедневно перед началом работ. Спецмашины, задействованные в аэрации, оснащены поворотными соплами для подачи воды, что позволяет регулировать направление — либо охлаждать покрытие проезжих частей и пешеходных зон, либо орошать воздух. Также в городе увеличена частота работы систем автополива и капельного полива газонов, клумб общей протяженностью порядка 170 тысяч пог.м.



В парках, скверах и на общественных пространствах освежают воздух 48 городских фонтанов Самары. В течение летнего сезона все они, включая, фонтаны со светодинамическим оснащением и музыкальным программированием, работают с 9:00 до 22:00. Дополнительно для удобства отдыхающих в этом году вдоль набережной установлены питьевые фонтанчики.

Фото: пресс-служба администрации Самары