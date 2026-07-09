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Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу утонувшей в 2019 году женщины в Самарской области

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Глава СК Бастрыкин запросил доклад по делу утонувшей в 2019 году женщины в Самарской области

Руководитель Следкома Александр Бастрыкин запросил доклад по делу утонувшей жительницы Самарской области.

Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Самарской области Павлу Олейнику представить оперативный доклад о ходе расследования смерти женщины в 63-м регионе.

Тело нашли в утонувшем автомобиле на дне озера в 2019 году. Дочь погибшей считает, что произошедшее может быть связано с криминалом. Просит провести повторную экспертизу.

Уголовное дело расследуют по статье об убийстве. Бастрыкин потребовал доложить в том числе о предварительных результатах следствия и принятых мерах, пишет Самара-МК.

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