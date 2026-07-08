Врач-дерматовенеролог рассказала,самарцам что делать при аллергии на солнце

Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева:



Что такое аллергия на солнце?



"Воспалительная реакция кожи на солнечные лучи – это фотодерматит, фотодерматоз или солнечная крапивница.



Чаще всего воспалительные реакции появляются у людей с очень светлой кожей: I и II фототипами. Кроме того, наследственность увеличивает риск развития фотодерматоза.



Прием некоторых лекарственных препаратов, аутоиммунные заболевания, ослабленный иммунитет тоже могут повысить фоточувствительность и спровоцировать аллергическую реакцию на УФ-излучение.



Как проявляется аллергия?



Через несколько часов или быстрее, после пребывания на открытом солнце появляются локальные высыпания в виде пузырьков, красных пятнен на тех участках кожи, которые не были закрыты одеждой, сильный зуд, жжение и отек. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.



Что делать?



Носить закрытую одежду

использовать крем с SPF 50 и выше

избегать солнца с 11 до 16 часов.

при склонности к аллергии на солнце в рационе должны присутствовать витамины А, Е и В по рекомендации врача.



Помогут антигистаминные средства, но препараты должны быть назначены врачом после консультации и осмотра.



Важно! Запрещается находиться на солнце, если вы пользуетесь косметикой с ретинолом и подобными компонентами, после химических пилингов, лазерных и других косметологических процедур".

Фото: минздрав СО