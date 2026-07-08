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Врач-дерматовенеролог рассказала,самарцам что делать при аллергии на солнце

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Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева рассказала, что такое аллергия на солнце

Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Валерия Ковалева:

Что такое аллергия на солнце?

"Воспалительная реакция кожи на солнечные лучи – это фотодерматит, фотодерматоз или солнечная крапивница.

Чаще всего воспалительные реакции появляются у людей с очень светлой кожей: I и II фототипами. Кроме того, наследственность увеличивает риск развития фотодерматоза.

Прием некоторых лекарственных препаратов, аутоиммунные заболевания, ослабленный иммунитет тоже могут повысить фоточувствительность и спровоцировать аллергическую реакцию на УФ-излучение.

Как проявляется аллергия?

Через несколько часов или быстрее, после пребывания на открытом солнце появляются локальные высыпания в виде пузырьков, красных пятнен на тех участках кожи, которые не были закрыты одеждой, сильный зуд, жжение и отек. При появлении таких симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Что делать?

Носить закрытую одежду
использовать крем с SPF 50 и выше
 избегать солнца с 11 до 16 часов.
при склонности к аллергии на солнце в рационе должны присутствовать витамины А, Е и В по рекомендации врача.

Помогут антигистаминные средства, но препараты должны быть назначены врачом после консультации и осмотра.

Важно! Запрещается находиться на солнце, если вы пользуетесь косметикой с ретинолом и подобными компонентами, после химических пилингов, лазерных и других косметологических процедур".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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