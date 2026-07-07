Назван самый вредный вид хлеба

Диетологи Адиана Кастро и Лорен Харрис-Пинкус рассказали, какой вид хлеба считается самым вредным для здоровья. Их слова приводит портал MartaStewart.

Самым вредным диетологи назвали белый хлеб, который изготавливается из муки высшего сорта тонкого помола. В такой муке отсутствуют отруби и зародыши пшеницы, что значительно снижает содержание в ней клетчатки и многих питательных веществ, содержащихся в цельном зерне, объяснила Кастро.

«Обычно я не рекомендую есть стандартный белый хлеб, приготовленный из рафинированной муки, потому что в нем много углеводов, которые могут повышать уровень сахара в крови», — добавила Харрис-Пинкус, пишет Лента.