Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский врач: аллергия или непереносимость - в чем разница и почему это важно знать

319
Врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров: "Аллергия - это бунт иммунной системы".

Об этом рассказывает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров:

"Аллергия - это бунт иммунной системы.

При истинной аллергии организм ошибочно воспринимает безопасное вещество (аллерген) как опасного врага. Иммунитет начинает вырабатывать специфические антитела (IgE), что приводит к выбросу гистамина.

Симптомы: крапивница, отек губ или век, зуд, заложенность носа, слезотечение, а в тяжелых случаях - приступ удушья или анафилактический шок.
Для запуска реакции достаточно микроскопической дозы аллергена.

Непереносимость - это сбой в работе пищеварения.

Здесь иммунная система не участвует. Чаще всего причина - дефицит определенного фермента. Классический пример - лактазная недостаточность, когда организм не может расщепить молочный сахар (лактозу).
 Симптомы: вздутие живота, боли, диарея, тошнота. Нет кожных высыпаний и отеков.

Обратите внимание: реакция зависит от дозы. Человек может не заметить дискомфорта, если выпьет полстакана молока, но почувствует себя плохо, выпив целую кружку.

Реже фармакологическая непереносимость (кофеин, салицилаты, глутамат).

Псевдоаллергия
Некоторые продукты, например, цитрусовые, шоколад, клубника содержат вещества, которые напрямую заставляют клетки выделять гистамин, минуя иммунную систему. Симптомы будут как при аллергии, но истинной сенсибилизации нет".

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
06 июля 2026, 17:15
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за... Здравоохранение
236
Выездная бригада специалистов учреждений здравоохранения Самарской области работала в Центральной городской больнице города Снежное Донецкой Народной Республики в течение месяца.
04 июля 2026, 14:25
Самарские врачи оказали помощь жителям и медработникам города Снежное ДНР
Выездная бригада специалистов учреждений здравоохранения Самарской области работала в Центральной городской больнице города Снежное Донецкой Народной... Здравоохранение
1354
Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.
03 июля 2026, 16:45
Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды
Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие... Здравоохранение
1227
Здравоохранение
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
6 июля 2026  17:15
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
250
Врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров: 
6 июля 2026  14:29
Самарский врач: аллергия или непереносимость - в чем разница и почему это важно знать
319
Выездная бригада специалистов учреждений здравоохранения Самарской области работала в Центральной городской больнице города Снежное Донецкой Народной Республики в течение месяца.
4 июля 2026  14:25
Самарские врачи оказали помощь жителям и медработникам города Снежное ДНР
1355
Почетными грамотами и благодарностями Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и министра здравоохранения поощрены врачи, средние и младшие медицинские работники, а также сотрудники министерства.
3 июля 2026  16:45
Андрей Орлов вручил медикам ведомственные и государственные награды
1229
Врач скорой медицинской помощи Тольяттинской станции скорой медицинской помощи Юлия Драчева назвала 6 правил отдыха у воды с детьми.
3 июля 2026  14:10
Тольяттинский врач скорой медпомощи назвала 6 правил отдыха у воды с детьми
1034
По итогам соревнований Тольяттинские бригады скорой помощи заняли 1, 2 и 3 места, а областная станция – 3 место. 
2 июля 2026  16:34
В Жигулевске прошли соревнования профмастерства среди специалистов скорой медицинской помощи  региона
1173
Врач-невролог неврологического отделения Самарской горбольницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:
2 июля 2026  14:21
Самарский врач напомнила об опасном сочетании спиртных напитков и жары
1031
в областном онкоцентре впервые провели операцию по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости
2 июля 2026  13:06
В областном онкоцентре впервые провели операцию по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости
1000
Современное модульное здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам Самарской городской клинической больницы 1 им.Н.И. Пирогова. 
1 июля 2026  17:11
В Самаре построят новое приёмное отделение больницы имени Пирогова 
1262
Самарские врачи удалили новорождённой девочке опухоль весом около 2 кг
1 июля 2026  14:04
Самарские врачи удалили новорождённой девочке опухоль весом около 2 кг
1170
Весь список
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
371
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2787
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
789
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
839
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1073
Весь список