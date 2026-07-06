Об этом рассказывает главный внештатный детский специалист по профилактической медицине министерства здравоохранения Самарской области, заведующий детской поликлиникой, врач-аллерголог-иммунолог Самарской областной клинической больницы имени В.Д.Середавина Фарид Закиров:



"Аллергия - это бунт иммунной системы.



При истинной аллергии организм ошибочно воспринимает безопасное вещество (аллерген) как опасного врага. Иммунитет начинает вырабатывать специфические антитела (IgE), что приводит к выбросу гистамина.



Симптомы: крапивница, отек губ или век, зуд, заложенность носа, слезотечение, а в тяжелых случаях - приступ удушья или анафилактический шок.

Для запуска реакции достаточно микроскопической дозы аллергена.



Непереносимость - это сбой в работе пищеварения.



Здесь иммунная система не участвует. Чаще всего причина - дефицит определенного фермента. Классический пример - лактазная недостаточность, когда организм не может расщепить молочный сахар (лактозу).

Симптомы: вздутие живота, боли, диарея, тошнота. Нет кожных высыпаний и отеков.



Обратите внимание: реакция зависит от дозы. Человек может не заметить дискомфорта, если выпьет полстакана молока, но почувствует себя плохо, выпив целую кружку.



Реже фармакологическая непереносимость (кофеин, салицилаты, глутамат).



Псевдоаллергия

Некоторые продукты, например, цитрусовые, шоколад, клубника содержат вещества, которые напрямую заставляют клетки выделять гистамин, минуя иммунную систему. Симптомы будут как при аллергии, но истинной сенсибилизации нет".

Фото: минздрав СО