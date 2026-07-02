в областном онкоцентре впервые провели операцию по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости

Специалисты Самарского областного клинического онкологического диспансера и Центра хирургии кисти Клиник Самарского государственного медицинского университета совершили прорыв в лечении онкологических заболеваний опорно-двигательной системы, впервые применив технологию индивидуального эндопротезирования локтевой кости.

Эта передовая операция, проведенная 50-летней пациентке, позволила радикально удалить опухоль и, что крайне важно, полностью сохранить функцию кистевого сустава, включая важный сухожильно-связочный аппарат.

В прошлом году пациентку стали беспокоить боли в области предплечья. На фоне даже незначительной нагрузки произошёл патологический перелом нижней трети локтевой кости. В поликлинике ей было проведено первичное лечение: выполнена рентгенография, наложена гипсовая лонгета. Позднее она была направлена на консультацию в профильное медицинское учреждение, где при обследовании выявили опухоль нижней трети локтевой кости.

«Для уточнения диагноза на первом этапе мы провели открытую биопсию. По ее результатам была диагностирована гигантоклеточная опухоль нижней трети локтевой кости, которая привела к патологическому перелому. После комплексного обследования и предоперационного лечения, на консилиуме приняли решение о проведении уникального хирургического вмешательства», - рассказал руководитель Центра онкоортопедии Самарского областного клинического онкологического диспансера Виктор Иванов.

Виктор Иванов совместно с врачом-травматологом-ортопедом Центра хирургии кисти Клиник СамГМУ Никитой Князевым и командой специалистов областного онкоцентра провели совместную операцию. Она заключалась в удалении сегмента кости, пораженного опухолью, и его одномоментной реконструкции с помощью индивидуально разработанного эндопротеза. Этот протез был создан специалистами НИИ бионики и персонифицированной медицины Самарского государственного медицинского университета с учетом точной анатомии пациентки.

Дополнительно была выполнена пластика сухожильно-связочного аппарата, что обеспечило стабильность кистевого сустава и полное восстановление его функции.

«Эта операция — яркий пример того, как передовые медицинские технологии могут кардинально изменить жизнь пациента, — отметил Виктор Иванов, - Раньше подобные случаи часто заканчивались ампутацией или значительной потерей функции руки. Благодаря совместной работе с учеными СамГМУ и применению персонализированного протеза, мы смогли не только удалить опухоль, но и полностью восстановить утраченные функции, что обеспечивает пациентке высокое качество жизни».

Онкологическое эндопротезирование является «золотым стандартом» реконструкции костных дефектов у пациентов со злокачественными новообразованиями. Этот метод лечения обеспечивает хороший функциональный результат наряду с необходимой радикальностью оперативного вмешательства у большинства пациентов.

«Борьба с онкологическими заболеваниями - одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», — подчеркнул ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Реализация таких высокотехнологичных вмешательств в Самарской области стала возможной благодаря нашему плодотворному сотрудничеству с областным онкодиспансером и областным минздравом и выводит региональную онкоортопедию на уровень федеральных медицинских центров. Операция по установке индивидуального эндопротеза локтевой кости наглядно демонстрирует, как передовые научные разработки университета превращаются в реальную помощь пациентам. Специалисты нашего НИИ бионики и персонифицированной медицины разрабатывают индивидуальные эндопротезы для самых разных клинических случаев, а всего с момента запуска собственного производства создано уже более 1500 эндопротезов».

Фото – министерство здравоохранения Самарской области