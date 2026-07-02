За неделю с 23 по 29 июня 2026 года в Самарской области заметно выросли цены на автомобильное топливо, следует из данных Самарастата.

Лидером роста стало дизельное топливо — его цена увеличилась на 4,4%, достигнув 86,84 рубля за литр. Бензин марки АИ-92 подорожал на 3,02% (75,91 рубля за литр), АИ-95 — на 2,63% (80,57 рубля). Самый дорогой бензин — АИ-98 и выше — прибавил 1,98%, его стоимость теперь составляет 97,35 рубля за литр.

Также выросли цены на продукты из так называемого борщевого набора. Свёкла подорожала на 16,38% (55,33 рубля за кг), репчатый лук — на 10,39% (71,61 рубля за кг), белокочанная капуста — на 8,74% (55,96 рубля за кг), картофель — на 7,74% (72,40 рубля за кг), морковь — на 5,66% (57,20 рубля за кг).

Кроме того, в Самарской области резко подорожали яйца и хлеб, пишет ГТРК-Самара.