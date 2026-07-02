Выпускникам учреждений среднего профобразования в сфере культуры вручили дипломы.

В этом году 335 талантливых и молодых специалистов вольются в профессиональную команду самарской культуры. Каждый из них прошел через нелегкий путь обучения и становления.

С красным дипломом завершили обучение 102 человека, 12 ребят награждены медалями Губернатора Самарской области "За особые успехи в профессиональном образовании".

«Позади годы упорного труда, креативных экспериментов и незабываемых моментов дружбы и вдохновения. Вы получили знания и опыт от своих преподавателей, которые вложили в вас свою душу и старания. Каждое выступление, каждый проект и каждая репетиция сделали вас теми, кто вы сейчас есть — целеустремленными личностями.

Диплом —это свидетельство ваших достижений и качества полученного образования. Он открывает перед вами двери в мир искусства, культуры и творчества. Не бойтесь следовать своим мечтам, проявляйте смелость и настойчивость в выбранном пути. Я уверена, что вы сможете достичь невероятных высот и внести свой вклад в развитие самарской культуры», - поздравила выпускников министр культуры региона Ирина Калягина.



Фото: минкульт СО