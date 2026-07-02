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«Абилимпикс»: призером чемпионата по профмастерству в Казани стал ветеран СВО из Самарской области

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В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

В Казани подвели итоги Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции, который проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Всего его посетило свыше 2 тысяч человек. Участники и эксперты демонстрировали свои навыки и мастерство в 21 востребованной компетенции. По итогам победителями стали 63 конкурсанта, в том числе из Самарской области. 
          Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что в этот раз участниками, экспертами и наставниками Чемпионата стали порядка 1000 человек со всей России – это в 2,5 раза больше, чем в прошлом сезоне.
         «Абилимпикс» эффективно помогает нашим ветеранам СВО, а также входит в созвездие чемпионатного движения по профмастерству наравне с чемпионатом "Профессионалы", финалы которого пройдут в Калуге и Санкт-Петербурге, и Чемпионатом высоких технологий, финал которого состоится в Великом Новгороде. Он реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" и позволяет строить доступную среду, раскрывать таланты и находить работодателей. Все это поможет вам занять достойное место в авангарде российской экономики. Вы подлинная элита России – это недавно на съезде партии "Единая Россия" сказал наш Президент Владимир Владимирович Путин. По его поручению мы должны сделать все, чтобы вы могли реализовать свои возможности», – заявил вице-премьер.
         О социальной значимости проекта и его результатах рассказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва:
«Для многих защитников чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству. По итогам прошлого года более восьмидесяти пяти процентов участников нашли работу, что подтверждает практическую значимость инициативы. Уверена, что герои, приехавшие на турнир в этом году, смогут развить полученные умения и вернуться к активной жизни».

 11 ветеранов из Самарской области соревновались в 9 компетенциях: слесарь санитарно-технических систем, инструктор по оказанию первой помощи, разработка и сборка БПЛА, предпринимательство, инструктор по адаптивной физической культуре, слесарное дело, мастер по приготовлению пиццы, мебельщик, техник-протезист.
Сила духа и мастерство рук привели ветерана СВО из Самарской области на пьедестал почета. Ветеран СВО Александр Тарабаров блестяще проявил себя в компетенции «Мебельщик». Его конкурсная работа – изящная и технически безупречная тумба стала настоящим свидетелем таланта и трудолюбия мастера.
Высокую награду герою вручили первые лица: глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилёва. Но это не первое триумфальное выступление Александра: ранее он уже побеждал на чемпионате в компетенции по «Столярному делу», став победителем в этой компетенции. Александр подтвердил, что ювелирная точность обработки дерева – его истинное призвание, вызывающее восхищение у самых строгих экспертов.
«Для меня эта победа стала проверкой того, что боевой опыт – это характер. Я вложил в свое дело всю свою аккуратность и выдержку. Желаю всем будущим участникам не бояться пробовать и смело идти вперед!», - прокомментировал Александр.
Александр Тарабаров проживает в г.Жигулевск. Награжден медалями: «За Отвагу», «Участнику СВО», медалью Жукова. Участвовал в соревнованиях по кибатлетике в Москве, завоевал второе место в волейболе сидя и армрестлинге на «Кубке Защитников Отечества СО». Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» оказал Александру необходимые меры поддержки: от выплат при установлении инвалидности и организации курса медицинской реабилитации до содействия в благоустройстве жилья и приобретения специализированного оборудования для участия в чемпионате «Абилимпикс». И сегодня частник снова доказывает, что нет преград на пути к успеху!
      «Участники чемпионата – наш главный пример для молодёжи. Своей стойкостью и мастерством они доказывают: дух не сломить, а таланту нет границ. И пусть эти дни запомнятся вам не только победами, но и чувством настоящего боевого братства», – прокомментировала Наталья Полянскова, руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества».
         Параллельно с соревнованиями состоялись мероприятия деловой программы, которую 27 июня открыло пленарное заседание «От реабилитации к профессии: эффективные механизмы и решения для ветеранов СВО с инвалидностью». Участники обсудили вопросы профессиональной и социальной реабилитации ветеранов боевых действий, доступности среднего профессионального и высшего образования, профессиональной адаптации и новые возможности трудоустройства для участников СВО с инвалидностью.
        Для участников и экспертов чемпионата была предусмотрена культурная программа, которая включала в себя организованные экскурсии, посещение театров и музеев Республики Татарстан.
        В мероприятия спортивной программы были включены ежедневные активности: утренняя зарядка, тренировки в зале, плавание в бассейне «Буревестник», турниры по шахматам, нардам, настольному теннису и многое другое.
       Консультации по вопросам социальной поддержки, профориентации, получения профессионального образования, реабилитации и трудоустройства были организованы в рамках выставочной программы чемпионата.
       Организаторы чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции – Минпросвещения России, Правительство Республики Татарстан, Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный оператор – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан. Партнер деловой программы – Российское общество «Знание».

 

Фото:  Защитники Отечества | Самарская область

Теги: Самара

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