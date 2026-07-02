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В ближайшие три дня в регионе будет жарко - до +33 С

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По информации Приволжского УГМС днем 3 июля местами в Самарской области ожидается жара +30 С, днем 4 и 5 июля ожидается жара +30, +33 С.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. Днем 3 июля местами в Самарской области ожидается жара +30 С, днем 4 и 5 июля ожидается жара +30, +33 С.

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

- не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;

- избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;

 - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;

- необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;

 - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);

- людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;

- людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;

- автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

 

 

Теги: Погода Самара

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