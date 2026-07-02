В СОУНБ представят книгу  о том, что настоящая сила – это быть вместе

10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи». В произведении отражён собирательный образ семьи, глава которой стал участником специальной военной операции.

Книгу издал Центр психологической помощи в кризисных ситуациях «Сердце воина», автономная некоммерческая организация Самары. Она описывает весь путь, который проходят домочадцы бойца СВО: от подписания им контракта до возвращения с фронта домой. В это время жёны, матери, дети, родные и близкие бойцов, ушедших на войну, переживают страх, разлуку, томительное ожидание. И справиться с отчаянием им помогают любовь, вера и надежда, помощь друг другу и семейная поддержка.

Презентация книги пройдёт в рамках сетевого проекта публичных библиотек Самарской области «Сила в правде» и будет приурочена ко Дню ветеранов боевых действий, который отмечается в России ежегодно 1 июля. В Самарской области по инициативе Ассоциации ветеранов СВО и при поддержке главы региона Вячеслава Федорищева открыты 54 центра «Сердце воина». Поддержка доступна каждой семье, которая в ней нуждается. В центрах ветеранам помогают справляться с последствиями боевого стресса, налаживать жизнь после возвращения.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах библиотеки «ВКонтакте».

10 июля 2026 года в 14:30, отдел искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ