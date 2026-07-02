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Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля
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Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля

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Мероприятия Музея Рязанова и Музея-галереи «Заварка» ко Дню семьи, любви и верности пройдут 8 июля

8 июля (среда) Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню семьи, любви и верности.

Музей Эльдара Рязанова

В 14.00 пройдет мастер-класс «Ромашка для тебя» (6+). Главным символом праздника является летний цветок, который олицетворяет и символизирует чистоту, нежность, мечту о любви. На занятии дети сделают объемную ромашку из бумаги.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZah9a

В 16.00 начнется мероприятие для семейной аудитории «Интерактивное путешествие по экспозиции» (6+). Посетители пройдутся по залам музея и познакомятся поближе с экспонатами. В отличие от классической экскурсии, эта встреча будет сопровождаться интерактивными заданиями и вопросами.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZahTl

Также в этот день в Сквере Эльдара Рязанова пройдут кинопоказы. В 17.00 начнется военная мелодрама Юлия Райзмана «Машенька» (1942, 6+), а в 18.30 – фильм Юрия Егорова о судьбе многодетной матери и ее семьи «Однажды двадцать лет спустя» (1980, 12+).
Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.

Музей-галерея «Заварка»

В 16.00 состоится настольная игра «Однокоренные» (12+) от проекта «ПроПра». В этой карточной игре 100 вопросов, которые объединяют поколения и сохраняют семейную историю. Взрослым они помогут раскрыть забытые страницы памяти и углубиться в воспоминания, а детям – узнать много нового про своих родителей и родственников.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/cZcW3e

Теги: Мероприятия

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