Молодой самарец украл из дачного домика бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков

Находясь на территории одного из СНТ, житель г. Самары решил совершить тайное хищение чужого имущества. Он проник на участок, подошел к дачному домику, отжал ломом оконную раму и проник внутрь. Здесь молодой человек обнаружил бытовую технику и несколько бутылок алкогольных напитков, которые и забрал с собой.

После того как сотрудники полиции установили виновного, суд, рассмотрев материалы дела, назначил мужчине наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 5% от заработной платы в доход государства. Помимо этого молодого человека обязали выплатить пострадавшей 195 тысяч рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

В отделении судебных приставов Кировского района г. Самары возбудили соответствующее исполнительное производство. В рамках него судебный пристав вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства должника и получаемые им доходы, а также об ограничении его в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Принятые сотрудником органа принудительного исполнения меры привели к полному погашению задолженности. Пострадавшей от преступления жительнице Самарской области причиненный ущерб в размере 195 тысяч рублей компенсирован.