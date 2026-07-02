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Стартует конкурс программ развития инженерных школ в Самарской области

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Стартует конкурс программ развития инженерных школ в Самарской области

Министерство науки и высшего образования Самарской области начинает приём заявок на участие в конкурсе программ развития инженерных школ, расположенных на территории региона. Цель конкурса – присвоить этим школам статус «Инженерная школа Самарской области».

Приём заявок начнётся 6 июля в 9:00 (по Самарскому времени) и завершится 7 сентября в 18:00. В конкурсе могут участвовать программы развития инженерных школ, утвержденные не ранее 2026 года и рассчитанные на срок не менее трёх лет. Они должны быть ориентированы на следующие направления: информационные и телекоммуникационные технологии, биоинженерия и промышленное обеспечение транспортной мобильности.

«Инженерные школы играют ключевую роль в решении задач высокотехнологичных компаний и являются основой технологического лидерства страны. В рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы», который предполагает создание к 2030 году не менее 100 таких школ, в нашем регионе с 2025 года начали отбирать программы развития региональных инженерных школ по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. Это положительно влияет на научно-образовательный потенциал университетов, их участие в социально-экономическом развитии региона и повышает их шансы на участие в федеральном проекте», – отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

В 2025 году победителем аналогичного конкурса стала инженерная школа Самарского государственного технического университета (СамГТУ). Индустриальным партнером вуза выступил холдинг «Технодинамика». В 2025 году к деятельности Инженерной школы СамГТУ присоединилось 9 аспирантов и 38 студентов, три человека защитили диссертации, а 8 инженеров одного из промышленных предприятий региона прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования. Объём привлеченного финансирования на исследования и разработки составил более 150 миллионов рублей, а учебные и научные лаборатории были оснащены современным оборудованием.

Более подробную информацию о сроках и условиях конкурса можно найти на сайте министерства: nauka.samregion.ru.

 

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