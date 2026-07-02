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Спрос на вакансии в сырной промышленности Самарской области вырос в 2,5 раза

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спрос на вакансии в сырной промышленности Самарской области вырос в 2,5 раза

В России активно развивается гастрономический туризм, и сырные регионы становятся его важной частью. Среди самых популярных направлений — Краснодарский край как один из заметных центров российского сыроварения, Адыгея с её мягкими сырами, Алтайский край — родина знаменитых твёрдых сортов, Вологодская область с её маслом и сырами, а также Костромская, Калужская и Московская области, где расположены десятки известных сыроварен. Фермерские хозяйства с сыроварнями проводят экскурсии, дегустации и мастер-классы для туристов, рассказывают о технологии производства и местных традициях. По данным Авито Работы, по Самарской области число вакансий в сырной промышленности за январь-май 2026 года выросло в 2,5 раза (+150%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сервис Авито Путешествия выяснил, как обстоят дела с посуточной арендой жилья в девяти сырных регионах России и за сколько там можно снять квартиру или загородный дом в этом сезоне.

Спрос на квартиры остаётся на уровне прошлого года: путешественники продолжают охотно заселяться в апартаменты, а загородные форматы стали значительно популярнее — количество бронирований выросло на 14%.

Самые популярные регионы — Краснодарский край и Московская область: на них приходится 90% бронирований в обеих категориях жилья. При этом за год заметно вырос спрос на загородный отдых в Костромской области (+22%), а спрос на квартиры растёт в Калужской области (+9%).

Жильё в сырных регионах бронируют заранее: загородные дома — в среднем за 66 дней до поездки, а квартиры — за 46 дней. Дольше всего планируют путешествия в Адыгею и на Алтай: дома там бронируют за 122 и 102 дня соответственно. Квартиры заранее ищут в Краснодарском крае (за 90 дней).  

Поездка по сырным регионам этим летом длится в среднем 4 суток — на такой срок снимают и квартиры, и загородные дома. При этом на природе дольше всего остаются в Адыгее (на 9 ночей) и на Алтае (8 ночей).

Средняя стоимость аренды загородного дома в сырных регионах составляет 10 700 рублей за ночь, квартиры — 4000 рублей. Дешевле всего можно снять дом в Адыгее и Алтайском крае (по 8300 рублей), а квартиру — в Адыгее (2800 рублей), Вологодской области (2900 рублей) и Калужской области (3100 рублей).

Загородные дома выбирают для компаний (в среднем там отдыхает 5 человек), исключение — Московская область, где бронируют большие коттеджи на 8 человек. В квартирах обычно останавливаются по 3 человека.

«Популярность таких "сырных регионов" показывает, как гастрономия может стать полноценной причиной для поездки, а не просто пунктом программы. Туристы готовы ехать за вкусом, которого нет дома, и планируют такие маршруты заранее: выбирают сыроварни, пересекающиеся с датами гордские события и жильё. Мы видим два устойчивых сценария: гастроуикенд — когда люди на пару дней выезжают в регион с развитой инфраструктурой, чтобы попробовать продукты и вернуться с покупками, и длинный отпуск, когда дегустации становятся частью большого путешествия с природой или морем. Это качественно меняет спрос: гости приезжают за эмоциями и историями, а регион получает лояльную аудиторию, которая возвращается и рекомендует поездку другим», — комментирует Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествий.

Растёт и спрос на специалистов в сырной промышленности: по данным Авито Работы, в период с января по май 2026 года по всей России чаще всего искали продавцов (+156%), фасовщиков (+84%), сортировщиков (+57%), операторов производственной линии (+21%) и технологов (+12%). В Самарской области число вакансий в отрасли за этот же период выросло в 2,5 раза (+150%), что подтверждает активное развитие сырного производства в регионе. При этом средние зарплатные предложения для специалистов сырной промышленности в целом по России за год выросли на четверть (+25%) — в январе–мае 2026 года новые сотрудники могли рассчитывать в среднем на 74 278 руб/мес. Самые высокие зарплатные предложения в этот период получали повара и технологи. Поварам предлагали порядка 107 210 руб/мес, а технологам — 97 708 руб/мес.

«Популярность гастрономического туризма способствует росту интереса не только к самим регионам, но и к профессиям, связанным с производством локальных продуктов. С января по май 2026 года число откликов на вакансии продавцов в сырном производстве за год выросло почти в 2 раза (+96%), технологов — на 85%. На фоне развития сыроварен, фермерских хозяйств, тематических фестивалей и экскурсионных программ растет потребность в специалистах, которые обеспечивают весь цикл производства и реализации продукции», — комментирует Андрей Кучеренков, директор бизнес-направления Авито Работы.

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