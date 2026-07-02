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Самарский врач напомнила об опасном сочетании спиртных напитков и жары

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Врач-невролог неврологического отделения Самарской горбольницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина: "Любой алкоголь в жару работает одинаково негативно".

Главный внештатный специалист невролог по направлению «Ангионеврология» , заведующий отделением – врач-невролог неврологического отделения для больных с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко Алия Муртазина:

"Жара и так создаёт серьёзную нагрузку на организм, а алкоголь её многократно усиливает, из-за чего риск проблем со здоровьем резко возрастает.

Обезвоживание. Алкоголь работает как мочегонное средство — он заставляет организм активнее выводить жидкость. А в жару мы и так теряем много воды с потом. В итоге баланс нарушается очень быстро: организм не успевает восполнять потери, и развивается обезвоживание. А вместе с водой уходят и важные соли, микроэлементы — это дополнительно нагружает сердце и другие системы.

Нагрузка на сердечно-сосудистую систему. В жару сосуды расширяются, чтобы помочь телу охладиться, и сердцу приходится работать интенсивнее. Алкоголь ещё больше расширяет сосуды и повышает давление. В такой «двойной» нагрузке особенно уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями (гипертония, ишемическая болезнь сердца) — у них резко возрастает риск аритмии, гипертонического криза, инфаркта или инсульта.

Нарушение терморегуляции. Алкоголь увеличивает приток крови к поверхности кожи, и может возникнуть ложное ощущение охлаждения. Но на деле это нарушает естественный механизм, с помощью которого организм отводит лишнее тепло. В результате повышается риск перегрева, теплового или солнечного удара. При этом симптомы теплового удара (головная боль, головокружение, спутанность сознания) легко спутать с состоянием опьянения, и человек может не вовремя принять меры.

Снижение самоконтроля и рост риска несчастных случаев. Алкоголь притупляет реакцию, ухудшает координацию и способность адекватно оценивать риски. Это особенно опасно на природе: человек может не рассчитать силы при купании (неудачно нырнуть, потерять равновесие), заснуть слишком близко к костру или на солнце, что приведёт к ожогам.

Любой алкоголь в знойную погоду работает одинаково негативно.

Чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм, лучше выбирать чистую питьевую воду. Также подойдут несладкие морсы, столовая минеральная вода (она помогает восполнить не только жидкость, но и соли), кисломолочные напитки с низким содержанием жира. А вот сладкую газировку, пакетированные соки и энергетики лучше ограничить: сахар усиливает жажду, а кофеин в энергетиках дополнительно нагружает сердце.

Если после употребления алкоголя в жаркую погоду вы почувствовали себя плохо (сильная головная боль, головокружение, слабость, спутанность сознания) — не игнорируйте эти симптомы, сразу обратитесь за медицинской помощью".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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