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В Самаре построят новое приёмное отделение больницы имени Пирогова 

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Современное модульное здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам Самарской городской клинической больницы 1 им.Н.И. Пирогова. 

Современное модульное здание расширит возможности для оказания экстренной медицинской помощи пациентам Самарской городской клинической больницы 1 им.Н.И. Пирогова. 
В больнице ежегодно оказывается медицинская помощь более 130 тысячам человек, из них более 85 тысяч экстренно. Ежедневно в приемно-диагностическое отделение обращается 150-200 пациентов.
 «Реализовать значимый проект, направленный на повышение качества экстренной медицинской помощи, а значит и сохранение жизни людей, поможет национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», - отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - В Самарской области накоплен опыт по созданию современной инфраструктуры приемных отделений с использованием модульных конструкций для оказания помощи пациентам с жизнеугрожающими состояниями в районах области. В этом году построим модульное здание в Самаре на территории больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Также оснастим его новой медтехникой, в том числе компьютерным томографом, цифровой мобильной системой с С-дугой, эндоскопическим оборудованием».
Приемное отделение будет возведено между существующими хирургическими корпусами №1 и №2 и соединяться с ними надземными переходами, обеспечивающими логистику потоков пациентов и персонала. В настоящее время заключен контракт и ведутся демонтажные работы и подготовка площади. 
 «Грамотная сортировка пациентов по тяжести состояния обеспечит качество и доступность медицинской помощи в экстренной форме. С этой целью на базе ПДО будет организовано стационарное отделение скорой медицинской помощи. Четыре специалиста уже обучились на кафедре анестезиологии, реанимации и скорой медицинской помощи. Открытие отделения реанимации и интенсивной терапии увеличит общее количество реанимационных коек, в том числе позволит сократить время дообследования пациентов», - рассказал главный врач больницы Анатолий Титов. 
Сенатор РФ, заместитель секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия», координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Самарской области Марина Сидухина отметила:
«Для меня как для сенатора от Самарской области и координатора партийного проекта «Крепкая семья» особенно важно, что доступная и качественная медицина — это основа благополучия каждой семьи. Когда родители знают, что их детям, их близким в случае экстренной ситуации будет оказана помощь быстро и профессионально, это даёт уверенность в завтрашнем дне. Мы продолжим держать на контроле реализацию этого и других социально значимых проектов в регионе».
Развитие экстренной и скорой медицинской помощи осуществляется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Медицина Самара

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