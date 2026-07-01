Инспекторы лесного надзора задержали двух мужчин за незаконную рубку деревьев в Ставропольском районе

29 июня при патрулировании Ново-Буянского лесничества в Ставропольском районе инспекторы минприроды задержали двух жителей за рубку дуба диаметром 32 см. По словам задержанных, дерево срубили для того, чтобы нарезать веников. Возраст дерева – 80 лет, на его спиливание ушло всего 10 минут. Сумма нанесенного ущерба лесному хозяйству составила 100 888 рублей.

В этот же день лесные инспекторы задержали мужчину за рубку трех лип в Шенталинском лесничестве в Челно-Вершинском районе. Ущерб составил 24 365 рублей.

По обоим фактам материалы направлены в полицию. Задержанным грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ, а также обязанность возместить причиненный государственному лесному фонду ущерб.

Фото: минприроды СО