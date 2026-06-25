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Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объёма 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров – арендаторами лесных участков. Наибольший объём работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.
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В 2026 году в губернии обследуют 700 гектаров лесного фонда

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Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объёма 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров – арендаторами лесных участков. Наибольший объём работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.

Работы будут проводиться в 16 лесничествах региона. Из общего объёма 600 гектаров обследуются силами лесничеств, 100 гектаров – арендаторами лесных участков. Наибольший объём работ предусмотрен в Красноярском и Рачейском лесничествах.
Перечень участков для обследования формируется специалистами Рослесозащиты на основании данных государственного лесопатологического мониторинга, а также Министерством природных ресурсов и экологии Самарской области при выявлении неблагоприятных факторов, таких как засуха, лесные пожары или поражение болезнями. Для каждого участка в реестре указываются квартал, выдел и код причины повреждения.
«В специальном реестре, который нам присылает Рослесозащита, уже определены участки с указанием проблемы – например, код 830 означает засуху, а код 466 – корневую губку», – объясняет специалист Красноярского лесничества Никита Ерошкин. 
На основе этих данных лесоводы составляют план обследований на год, предварительно накладывая маршруты в геоинформационной системе и загружая координаты в навигаторы. 
Методика обследования зависит от площади участка. На территориях до трёх гектаров применяется сплошной перечёт: учёту подлежат все деревья в пределах выдела. На участках большей площади проводится ленточный перечёт: закладываются измерительные ленты шириной 10 метров, общая протяжённость которых определяется расчётным путём. Например, при площади 6 гектаров закладывается не менее двух лент суммарной протяжённостью от 480 метров в местах, отражающих санитарное состояние деревьев на участке. 
«Выезжаем на местность, обходим, видим характерные места, то есть где есть и здоровые, и ослабленные, и погибшие деревья. Закладываем ленты, фиксируем их начало и конец, чтобы нанести данные на абрис. В работе задействовано сразу несколько специалистов и различные инструменты: навигаторы, буссоли, высотомеры, реласкопы, мерные вилки», – добавил Ерошкин. 
В ходе перечёта для каждого дерева фиксируются порода, диаметр и категория состояния: здоровое, ослабленное, сильно ослабленное, усыхающее или погибшее. Также отмечается признак повреждения – усыхание ветвей различной степени, наличие плодовых тел грибов, механические повреждения. Учёт ведётся в специализированных ведомостях с использованием условных обозначений. 
«Например, передо мной старый сухостой диаметром 16 сантиметров – я ставлю точку, второй такой же – вторую, третье дерево диаметром 8 – третью. Каждая точка обозначает одно дерево. Это так называемый метод конверта», – комментирует лесовод.
После завершения полевого этапа начинается камеральная обработка материалов. Данные из ведомостей переносятся в электронные таблицы, где автоматически подсчитывается количество деревьев, их кубатура и процентное соотношение пород в насаждении. На основе этих расчётов определяется средневзвешенная категория состояния каждой породы и насаждения в целом. Она варьируется от 1,0 до 5,0: 1,0–1,5 – здоровое, 1,51–2,50 – ослабленное, 2,51–3,50 – сильно ослабленное, 3,51–4,50 – усыхающее, 4,51–5,0 – погибшее. 
По итогам обработки материалов составляется акт лесопатологического обследования, в котором фиксируются категории состояния деревьев, причины и степень поражения, назначаемые мероприятия, расчётный процент выборки и полнота насаждения после проведения мероприятия. К акту прилагаются ведомости перечёта, схемы с координатами лент и материалы фотофиксации. Документ направляется в Рослесозащиту для внесения в реестры государственного лесопатологического мониторинга и в окружной департамент лесного хозяйства для контроля. 
Затем назначаются санитарно-оздоровительные мероприятия: сплошные или выборочные санитарные рубки, уборка неликвидной древесины. 
«Такие работы важны для того не дать болезни распространиться на здоровый лес», – отмечает Ерошкин. 
Участки, пройденные сплошными рубками, включаются в планы воспроизводства лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Арендаторы лесных участков обязаны выполнять указанные мероприятия самостоятельно. 
В прошлом году по итогам лесопатологических обследований проведена рубка более 5 тысяч кубометров древесины. Основными причинами ослабления и гибели насаждений определены лесные пожары, засуха, а также поражение трутовиками и корневой губкой. Проведённые мероприятия направлены на предотвращение распространения болезней, ликвидацию аварийных деревьев и создание условий для естественного возобновления леса.

 

Фото – Минприроды Самарской области

 

Теги: Самара Экология

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