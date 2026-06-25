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В Самаре прошла GR- конференция «Диалог регионов» 

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При поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самаре на площадке отеля «Реальянс» прошла IV GR-конференция «Диалог регионов», организованная АНО «Институт регионального и муниципального развития».

При поддержке проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самаре на площадке отеля «Реальянс» прошла IV GR-конференция «Диалог регионов», организованная АНО «Институт регионального и муниципального развития». Мероприятие объединило представителей федеральной и региональной власти, бизнес-сообществ, общественных организаций и экспертов для обсуждения ключевых вопросов развития предпринимательства и межрегионального сотрудничества.

Как превратить международные контакты в реальные контракты и  помочь предпринимателям выйти на рынки стран БРИКС?  Представителей бизнеса и власти из Мурманска, Москвы, Ульяновска и Самары  объединила в столице 63-го региона GR- Конференция "Диалог регионов".  Форум проводится в четвёртый раз и закрепил статус эффективной площадки для прямого диалога между бизнесом и властью. Модератором выступил генеральный директор АНО «Институт регионального и муниципального развития», советник председателя организационного комитета Международного муниципального форума стран БРИКС по внешнеэкономической деятельности, член общественного совета партпроекта «Предпринимательство» Максим Кануев. 
С приветственным словом к участникам обратилась сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Марина Сидухина, которая подчеркнула важность системного взаимодействия власти и предпринимательского сообщества для устойчивого развития регионов: «Каждый регион индивидуален, у каждого есть свой опыт работы в сегодняшней геополитической ситуации. Каждый из участников диалога принимает на себя то, что он может на своей территории, территории своего субъекта  применить.

Участников Конференции приветствовал врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, он отметил, что приоритетной для региона является реализация новых инвестиционных проектов и стоит отметить наличие не финансовых мер поддержки предпринимателей.

«И, конечно, стоит отметить, что Самарская область взяла почётное второе место в федеральном рейтинге центров развития компетенций», - напомнил Гурков.
Использовать вызовы времени как возможности для развития - на этом мнении сошлись участники форума, говоря о новых рынках для отечественного бизнеса.

О роли ТПП в поддержке региональных предприятий в рамках импортозамещения и развития инновационных производств  напомнил заместитель председателя Союза «Торгово-промышленная палата Самарской области» Андрей Фомичев, а Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области, координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» в регионе Эдуард Харченко рассказал о той поддержке малого и среднего бизнеса, которой может обеспечить институт бизнес-омбудсменов в ближайшее время, даже несмотря на реструктуризацию.
Лидеры региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» и «Деловой России» поделились опытом масштабирования бизнес-проектов и развития межрегионального сотрудничества.

Заместитель председателя комитета по предпринимательству и торговле Самарской губернской думы Роман Балтер уверен: «Мы живём в условиях, когда для бизнеса есть множество возможностей для развития. Главная нить конференции - обсуждение внешнеэкономической деятельности. Это работа с Китаем, с Индией, с Бразилией, с теми странами, которые входят в содружество БРИКС».
Во второй части конференции разбирали прикладные кейсы: развитие делового и агротуризма, инфраструктурные проекты, экологию, участие в тендерах и дополнительное образование как драйвер экономики. Каждый трек был завязан на реальные запросы предпринимателей.

Это уже четвертая GR-конференция, но организаторы намерены продолжить проведение мероприятия в ежегодном формате, расширяя как тематическую повестку, так и круг участников, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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