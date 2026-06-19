Самарские семьи смогут побороться за звание «Лучшая спортивная семейная команда России»

До 7 июля 2026 года в рамках юбилейного Всероссийского марафона «Сила России» продолжается конкурс на звание «Лучшая спортивная семейная команда России». Принять участие могут семьи из Самарской области — для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой фитнес» или на официальном сайте проекта sila-rossii.er.ru.

О запуске тематического трека объявил председатель Оргкомитета марафона, сенатор РФ и Герой России Александр Карелин. Кстати, победителей определят 8 июля, в День семьи, любви и верности.

Как это работает

Глава семьи регистрирует команду, приглашает родственников — и все участники начинают зарабатывать баллы за ежедневную активность: шаги и пульсовые тренировки . Итоговый рейтинг формируется по среднему баллу команды.

Что получат победители

Команда, занявшая первое место, сможет пригласить в Самарскую область именитых спортсменов из состава Оргкомитета марафона для личной встречи и совместной тренировки . Кроме того, каждые две недели организаторы поощряют лидеров личного рейтинга — самые активные участники получают коллекционные карточки с автографами звёзд спорта.

Все активности в рамках марафона — бесплатные. Ознакомиться с полным перечнем мероприятий в регионе можно на официальном сайте проекта.

Подать заявку на можно через мобильное приложение «Мой фитнес» и официальный сайт https://sila-rossii.er.ru./, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"