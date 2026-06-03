Александр Карелин пригласил самарцев на турнир «Новая высота»: зарядка, Кубок «Выбор сильных» и супершоу

Председатель Общественного совета партийного проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия», трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин приглашает зрителей и гостей на Международный турнир по греко-римской борьбе «Новая высота», который пройдёт 5–6 июня в Самаре.

Александр Карелин подчеркнул: «Новая высота» — это событие, объединяющее силу духа, волю к победе и уважение к традициям отечественного спорта. Здесь рождаются новые чемпионы, а легенды показывают путь. Жду всех во Дворце спорта имени Высоцкого в Самаре. Приходите поддержать юных борцов и стать частью истории!".

Турнир памяти заслуженного строителя России, мецената и благотворителя Игоря Найвальта в этот раз соберёт более 400 участников из 7 стран и 50 регионов России. Это одно из масштабных спортивных событий в регионе, которое имеет огромное значение для развития греко-римской борьбы в стране. На турнире пройдет отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет, а главный тренер сборной России Ислам Дугучиев лично отберет участников. Кстати, 4 июня в 16.00 на одной из площадок самарского Дворца спорта юные атлеты смогут попасть на мастер-класс главного тренера сборной России Николая Монова.

Особого внимания заслуживает программа второго дня - 6 июня. Утро начнётся с «Зарядки с чемпионом» на набережной Волги у бассейна «ЦСК ВВС» — трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин лично проведёт разминку для всех желающих. Более сотни молодых самарцев, среди которых студенты, активисты «Молодой Гвардии» и участники СВО начнут спортивное утро на одной из самых красивых набережных Поволжья.

В «Зарядке с чемпионом» примут участие депутат Самарской Губернской Думы, координатор проекта «Выбор сильных» в Самарской области Александр Живайкин, дважды кавалер Ордена Мужества, участник СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов и другие.

Организаторы ожидают, что среди почётных гостей будет Никита Высоцкий — друг Игоря Найвальта и сын Владимира Высоцкого, чьё имя носит Дворец спорта в Самаре. Кстати, гости турнира почтят память великого артиста и возложат цветы к его памятнику.

Центральная интрига дня — Кубок партпроекта «Выбор сильных»: эстафета спортивно-игрового формата между командами по спортивной борьбе, самбо и дзюдо, в которой примут участие школьники 2017–2018 годов рождения.

6 июня зрителей «Новой высоты» ждут не только финальные поединки, но и настоящее шоу - церемония открытия с участием 500 артистов. После награждения победителей — фото и автограф-сессия с почётными гостями турнира.

Отметим, что мероприятия турнира «Новая высота» освещают ведущие федеральные и региональные СМИ. Прямую трансляцию поединков можно будет смотреть на сайте wrestlingtv.ru — ежегодная аудитория онлайн-просмотров достигает миллиона зрителей.

Напомним, что проект «Выбор сильных» партии «Единая Россия» объединяет самбо, дзюдо и спортивную борьбу и направлен на развитие и повышение доступности массового спорта. Турнир "Новая высота" проходит при поддержке партпроекта «Выбор сильных» и группы компаний «ВолгаТрансСтрой», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: Евгений Шестаков