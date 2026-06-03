Губернатор Вячеслав Федорищев и компания «Шок индастри» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026

Соглашение о строительстве нового высокотехнологичного завода на площадке Петербургского международного экономического форума подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании «Шок индастри» Антон Заикин.

Будущее предприятие планируется построить на территории особой экономической зоны «Тольятти» – компания уже получила статус резидента флагманской инвестплощадки региона. Общий объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. На производстве будет создано порядка 500 новых рабочих мест.

Предприятие внесет значительный вклад в диверсификацию экономики Тольятти и станет частью кластера пищевой промышленности, который в последние годы активно формируется в ОЭЗ. Здесь будут выпускать специализированные продукты питания под брендом «Fitness SHOCK». В частности, это будут десерты без сахара и пшеничной муки: пончики, пирожные, батончики и др.

«Продукция компании «Шок индастри» уже хорошо известна российским и зарубежным потребителям и пользуется высоким спросом. Это существенный вклад не только в развитие пищевого кластера ОЭЗ «Тольятти», но и в укрепление экономики всего региона. Реализация проекта полностью соответствует приоритетам Самарской области: это импортозамещение в сегменте специализированного питания, а также развитие несырьевого экспортного потенциала. Окажем инвестору всестороннюю поддержку», – отметил в ходе церемонии подписания соглашения Вячеслав Федорищев.

Компания-инвестор работает на рынке специализированных и диетических продуктов питания с 2019 года. Действующие площадки предприятия ежегодно выпускают более 100 миллионов единиц продукции. «Наша миссия – делать вкусное полезным для людей во всем мире. Благодаря поддержке Правительства Самарской области мы инвестируем в производство опережающими темпами, увеличивая объемы выпуска специализированной пищевой продукции, расширяя ассортимент и создавая новые рабочие места», – подчеркнул Антон Заикин.

В 2025 году бренд «Fitness SHOCK» одержал победу в конкурсе «Знай наших» в номинации «Здоровая еда», а также в партнерской номинации от Российского экспортного центра.

Фото: пресс-служба правительства СО