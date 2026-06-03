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Правительство Самарской области, Сбер и Алгоритмика подписали соглашение о развитии цифровых навыков и искусственного интеллекта

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Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство Самарской области, Сбер и Школа программирования Алгоритмика заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.
Документ призван продолжать масштабировать успешный опыт Самарской области: в регионе на базе 64 образовательных организаций реализуется проект Алгоритмики «Непрерывная система развития цифровых и ИИ-навыков». Дальнейшее сотрудничество позволит значительно расширить проект в новом учебном году для 7600 школьников 5-8 классов, 150 образовательных организаций и 160 педагогов региона. 
Проект направлен на системное развитие цифровых компетенций педагогов и школьников: от повышения квалификации учителей с использованием ИИ до поддержки проектной деятельности учеников с наставничеством профессионалов отрасли.
 «Умение работать с технологиями искусственного интеллекта – уже не дополнительный навык, а базовая компетенция, которая определит профессиональные возможности наших детей в будущем. И для нас принципиально важно увеличивать охват проекта, число участников и площадок, где он реализуется. Наше соглашение направлено на решение самых актуальных задач: цифровую трансформацию экономики, необходимость внедрения современных инструментов в образовательный процесс, повышение квалификации наших педагогов, подготовку кадров для новых отраслей. Мы благодарны партнерам за совместную работу – вместе мы сможем обеспечить школьникам и учителям Самарской области доступ к самым передовым образовательным решениям», - отметил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
«Поддержка образования и развитие цифровой культуры – один из наших приоритетов. Мы объединяем усилия с Правительством Самарской области и экспертами Алгоритмики, чтобы продолжать создавать современную среду для обучения детей и преподавателей. Совместные проекты, соревнования в IT-дисциплинах и доступ к качественному образовательному контенту помогут повысить уровень владения цифровыми навыками и искусственным интеллектом», - сказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер.
Занятия в рамках проекта проходят на интерактивной образовательной платформе Алгоритмика, в рамках внеурочной деятельности. Ребята осваивают курсы «Основы программирования» (5 класс) и «Основы программирования на Python» (7 класс), по итогам обучения проходят итоговое тестирование и подтверждают освоение программы. Уроки проводят учителя школ, которые благодаря проекту значительно расширили свои компетенции в сфере цифровых навыков и ИИ.
«Для Самарской области развитие цифровых и ИИ-навыков школьников - это часть долгосрочной подготовки кадров для экономики будущего. Совместно с Правительством Самарской области мы масштабируем модель, которая уже показала результат. Наш формат позволяет встроить современные практики, направленные на формирование цифровых навыков среди преподавателей и обучающихся, в образовательную среду региона», -  отметил директор Департамента по работе с государственным сектором Школы программирования Алгоритмика Станислав Косарев. 
Ещё одной успешной практикой этого учебного года стал курс «Искусственный интеллект» на базе МБОУ «Самарский спортивный лицей». Ученики уже прошли 18 тематических уроков и по итогам обучения показали хорошие результаты освоения программы. Показатели вовлеченности составили 85%, а средняя успеваемость учеников – 68%. 

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

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