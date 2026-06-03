В Толятти задержан осуждённый, находившийся в федеральном розыске с 2010 года

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали осуждённого, находившегося в федеральном розыске 16 лет.
В городе Тольятти сотрудниками отделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Самарской области в результате реализации оперативной информации и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан осуждённый, находившийся в федеральном розыске с 2010 года.
На протяжении 16 лет мужчина скрывался от правоохранительных органов на территории города Тольятти.
Для конспирации он проживал в съёмных комнатах, сдававшихся без оформления документов, регулярно менял места проживания и старался не привлекать к себе внимания. Средства к существованию добывал случайными заработками, в основном занимаясь сбором и сдачей металлолома.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям сотрудников УФСИН России по Самарской области местонахождение осуждённого было установлено, после чего он был задержан.
В настоящее время задержанный будет помещён в следственный изолятор с последующим направлением в исправительную колонию общего режима для отбывания назначенного судом наказания.