Главной площадкой Дня молодёжи-2026 в регионе станет самарский Молодежный центр 

В 2026 году День молодёжи по всей стране пройдёт в единой концепции «Мечта.Гордость.Единство». В Самарской области главной точкой притяжения 27 июня станет Молодёжный центр Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37). Пространство праздника разделят четыре тематические зоны, соответствующие ключевым смыслам концепции.

В пространстве «Единство России», в год объявленный Президентов РФ Владимиром Путиным Годом Единства народов России, поговорят о культуре, традициях и ценностях нашей многонациональной страны. Гостей ждут викторины и мастер-классы, в том числе посвящённые 175-летию Самарской губернии.

На площадке «Мечта России» пройдут лекции, дебаты и научные бои о развитии технологий, науки и образования.

Площадка «Гордость России» будет посвящена героям страны — участникам специальной военной операции, спасателям и добровольцам.

Пространство «Молодость России» будет представлено площадками, которые раскроют возможности для развития, жизни и созидания в регионе и стране.

На фестивале также будет работать маркет молодых предпринимателей Самарской области, пройдут мастер-классы по кастомизации одежды и созданию росписей от граффитистов.

Добровольческий блок праздника возьмёт на себя «Ярмарка добра» от Ресурсного центра поддержки и развития добровольчества Самарской области. Здесь каждый сможет совершить доброе дело: передать гуманитарную помощь бойцам СВО и жителям приграничных регионов, написать письмо поддержки военнослужащим, познакомиться с добровольческими организациями региона и принять участие в их активностях.

Принять участие в Дне молодёжи-2026 в Молодёжном центре Самарской области (г. Самара, пр. Масленникова, 37) могут все желающие, зарегистрировавшись через чат-бот в мессенджере «Макс» https://max.ru/youthday_bot. Приём заявок стартовал 1 июня на площадке V юбилейного Международного фестиваля детства и юности «Фестиваль Движения Первых».

День молодёжи пройдёт не только в Самаре. С 22 по 28 июня праздничные события примут города и районы по всей области. Также в День молодёжи в Самаре и Тольятти пройдут торжественные регистрации молодожёнов.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области