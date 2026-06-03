Губернатор Вячеслав Федорищев и «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра «Октябрьск» на ПМЭФ - 2026

В среду, 3 июня, Правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Андрей Кочергин.

Как отметил глава региона, ООО «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» уже сейчас является сильным оператором в сфере транспортировки, хранения и перевалки нефтепродуктов.

«Для городского округа Октябрьск – это одно из градообразующих предприятий. Мы с руководством долго обсуждали планы дальнейшего развития. Со стороны предприятия были приняты правильные решения с тем, чтобы создать полноценный логистический комплекс, который позволит региону становиться еще более удобными для компаний и потребителей. Это очень большая инвестиция – порядка 8 млрд рублей. Но самое главное – это еще и обеспечение технологической безопасности всех процессов, связанных с нефтегазовой отраслью», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Соглашение предусматривает создание в регионе мультимодального транспортно-логистического центра «Октябрьск». Общий объем инвестиций в экономику Самарской области превысит 8 млрд рублей, и будет создано порядка 200 новых рабочих мест.

Андрей Кочергин выразил слова благодарности за оказанное высокое доверие. «Приложим все от нас зависящее для того, чтобы реализовать проект», – сказал он.

Глава региона со своей стороны поблагодарил инвестора и заверил, что Правительство Самарской области выполнит все свои обязательства, в том числе будут созданы условия для комфортного прохождения инвестиционной фазы.

«Ожидаем, что очень скоро будем открывать реализованный проект», – резюмировал Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства СО