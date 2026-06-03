ПМЭФ-2026: Вячеслав Федорищев и «СамараТрансАвто» подписали соглашение о создании производственно-логистического комплекса

На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и учредитель ООО «СамараТрансАвто – 2000» Игорь Перлин подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию производственно-логистического комплекса «Придорожный-2».

««СамараТрансАвто» является очень давним надежным партнером в регионе, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Новый логистический центр сможет обеспечить нас не только новыми рабочими местами, но и укрепить товарные связи внутри Самарской области».

Комплекс планируется построить в ближайшие несколько лет на территории логистического парка «Преображенка-2». Реализация этого проекта принесет в экономику региона около 4 млрд рублей. В будущем комплексе будет создано свыше 3000 рабочих мест.

«На сегодняшний день в рамках реализации нашего инвестиционного проекта мы уже ведем диалог о застройке распределительных центров для нескольких крупных федеральных компаний, как в сфере онлайн-торговли, так и в сфере розничной торговли», – отметил Игорь Перлин.

Самарская область укрепляет свои позиции как одного из ведущих логистических хабов страны – в регионе уже работает крупный распределительный центр OZON в индустриальном парке «Чапаевск», распределительный центр Wildberries в логистическом парке «Новосемейкино». В «Преображенке-2», где будет построен будущий комплекс, также работает один из крупнейших в стране хаб X5 Group (магазины «Пятерочка»).

Растет и интерес к преференциальным площадкам – индустриальным и логистическим паркам региона. Сегодня в Самарской области развивается сеть, в которую входят индустриальные парки «Преображенка», «Чапаевск», а также логистические парки «Преображенка-2» и «Новосемейкино». На этих площадках сегодня работает 80 компаний.

Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями для быстрого запуска новых объектов. Резидентам доступен выкуп земли на льготных условиях, а также сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Фото: пресс-служба правительства СО