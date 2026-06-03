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Вячеслав Федорищев на ПМЭФ подписал соглашение с ООО «Арсенал Атлета» о развитии биотехнологического комплекса

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Сотрудничество с ООО «Арсеналом Атлета» предусматривает развитие компании в муниципальном районе Волжский с инвестициями объемом 1,2 млрд рублей. Планируется реализовать проект в срок до 2028 года и создать новое высокотехнологичное производство.

Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение между Правительством Самарской области и ООО «Арсенал Атлета» о реализации инвестиционного проекта «Создание биотехнологического комплекса по разработке и производству инновационных продуктов для здоровья и активного долголетия».

Документ подписали губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов.

Проект направлен на развитие в Самарской области современного биотехнологического комплекса, который объединит производство, научно-исследовательские разработки и внедрение инновационных решений в сфере продуктов для здоровья, профилактики и активного долголетия.

«Арсенал Атлета» — это компания, которая обеспечивает биотехнологический суверенитет нашей страны. Мы гордимся, что компания за годы своей работы показывает очень высокий класс инновационной продукции в сфере здоровья и активного долголетия. Подписываем сегодня соглашение — это не только инвестиции, в первую очередь это новые рабочие места. Уверен, что проект состоится, как мы его запланировали, в те сроки, которые указаны в соглашении. Всю необходимую поддержку окажем», — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Сотрудничество с ООО «Арсеналом Атлета» предусматривает развитие компании в муниципальном районе Волжский с инвестициями объемом 1,2 млрд рублей. Планируется реализовать проект в срок до 2028 года и создать новое высокотехнологичное производство.

Реализация проекта позволит усилить промышленный и научно-технологический потенциал Самарской области, сформировать новые компетенции в сфере биотехнологий, создать основу для кооперации с фармацевтическими, медицинскими, научными и пищевыми предприятиями, а также внести вклад в укрепление технологического суверенитета страны.

«Мы видим новый проект как следующий этап развития предприятия и вклад в формирование технологического суверенитета страны. Когда после санкций Россия столкнулась с зависимостью даже от базовых фармацевтических компонентов, стало очевидно: необходимо создавать собственные высокотехнологичные производства внутри страны. В Самарской области мы уже создали первое в России производство фармацевтических капсул полного цикла, а теперь переходим к более широкому биотехнологическому направлению — разработке инновационных продуктов для здоровья, современных форм доставки активных компонентов и в перспективе собственных субстанций. Для нас важно, что этот проект реализуется именно в Самарской области, где есть сильная промышленная база и поддержка технологических инициатив», - подчеркнул генеральный директор ООО «Арсенал Атлета» Юрий Кузнецов.

Проект соответствует федеральной повестке технологического суверенитета, развития биоэкономики и биотехнологий. В рамках нового проекта планируется развитие R&D-направления, запуск новых форм продукции, разработка современных решений для повышения биодоступности активных компонентов, создание продуктов для здоровья и активного долголетия, а также движение в сторону разработки собственных субстанций для фармацевтической отрасли.

ООО «Арсенал Атлета» работает в Самарской области с 2013 года и выпускает биологически активные добавки, витаминно-минеральные комплексы, спортивное, функциональное и специализированное питание. За последние годы предприятие существенно расширило технологические компетенции и реализовало один из значимых для отрасли проектов — создание первого в России производства фармацевтических капсул полного цикла.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

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