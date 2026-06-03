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В Тольятти пройдет семейный фестиваль «Русская березка»

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7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры «Русская березка», посвященный Году единства народов России.

7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры «Русская березка», посвященный Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, и 175-летию Самарской губернии. 
Организаторы фестиваля: благотворительный фонд социально-культурного развития города Тольятти «Духовное наследие» имени С.Ф. Жилкина, администрация г.о. Тольятти при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Правительства Самарской области.
Мероприятие объединит на одной площадке музыку, театр, ремесла, исторический просветительский контент и интерактивные зоны, предлагая насыщенную программу для зрителей всех возрастов. Вход на фестиваль свободный.
Территория семейного праздника откроется в 10:00. Взрослые и дети смогут принять участие в самых разнообразных мастер-классах и активностях.
Открытие фестиваля состоится на большой сцене «Сердце фестиваля» в 12.00. Здесь выступит Русский оркестр Тольяттинской филармонии. В 13:00 гостей ждет мастер-класс по русскому танцу, а с 13:30 до 15:00 – программа «Душа народа» с выступлениями лучших творческих коллективов региона. Завершит концертный блок зажигательное выступление группы «Стерео коромысло» (г.Москва).
На малой сцене «Мастерская Талантов» (с 11:00) пройдет «Минута славы» для юных исполнителей, откроется поэтическая гостиная по произведениям А.С. Пушкина, а сказочные постановки представят Тольяттинский театр кукол и театр «Колесо». Финальным аккордом площадки станет фольклорный концерт «Волжские напевы оживут на сцене» от народного ансамбля русской песни «Серафим».
Для ценителей истории откроется кинолекторий «Наследие» (12.30 – 15.30). В программе – лекции о культурном коде региона и традиционных духовно-нравственных ценностях, а также кинопоказы, посвященные выдающимся государственным деятелям и историческим личностям Самарской губернии «Самарская кинолетопись. Губерния в объективе». 
На патриотической площадке «Za Единство!» (10:00–16:00) будут работать выставки вооружения и экипировки времен Великой Отечественной войны и специальной военной операции от штаба «Все для Победы» и АНО «Второй фронт», выставка беспилотных летательных аппаратов от компании «Транспорт будущего», будет работать площадка ГТО. С 13.00 до 15.00 на сцене «Za Единство!» выступит тольяттинская фронтовая бригада.  
Особое внимание организаторы уделили активному отдыху и знакомству с традициями. Площадки «Мастерская традиций» и «Народные забавы» (11:00–16:00) предложат ремесленные мастер-классы и старинные игры. С 12:00 на «Богатырской заставе» пройдут силовые состязания и игры. На «Широкой ярмарке» (10:00–16:00) гости смогут приобрести уникальные изделия местных мастеров, а в «Трапезной самовар» (10:00–16:00) – отведать аутентичные блюда Самарской области.

 

Теги: Тольятти

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