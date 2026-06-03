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«Добрый ПМЭФ»: в Самаре могут восстановить Дом с часами — самый старый деревянный дом города
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«Добрый ПМЭФ»: в Самаре могут восстановить Дом с часами — самый старый деревянный дом города

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На Петербургском международном экономическом форуме Фонд Росконгресс и экосистема социального развития Добро.рф представили акцию «Добрый ПМЭФ».

На Петербургском международном экономическом форуме Фонд Росконгресс и экосистема социального развития Добро.рф представили акцию «Добрый ПМЭФ». В 2026 году компании — участники Форума смогут взять шефство над 45 социальными проектами из 26 регионов России. Самарскую область на этой площадке представляет фестиваль «Том Сойер Фест», который занимается восстановлением самого старого деревянного дома Самары — Дома с часами 1850 года постройки.

«За последние несколько лет в повестку международных экономических форумов прочно вошло обсуждение не только экономики и денег, но и социальной ответственности бизнеса: корпоративного волонтерства, экологии, демографии и социальных программ. Акцией «Добрый ПМЭФ» мы открываем новый этап и предлагаем вслед за диалогом развивать культуру реальной помощи НКО и нашим гражданам. В рамках «Доброго ПМЭФ» были отобраны 45 уникальных проектов президентской Премии #МЫВМЕСТЕ с конкретными потребностями из 26 регионов. У каждого проекта – сотни и даже тысячи благополучателей, и их поддержка позволит помочь большому количеству людей. Помимо сайта и каталога, где можно выбрать проект, в рамках деловой программы ПМЭФ пройдут специальные сессии, на которых представители этих проектов смогут выступить и найти партнеров. Вместе с Росконгрессом мы будем развивать эту акцию и дальше, чтобы добро стало нормой жизни, а благотворительность и социальное участие – нормой крупнейших форумов в нашей стране», — подчеркнул руководитель экосистемы Добро.рф, председатель Комитета Государственной Думы по молодежной политике Артем Метелев.

Дом с часами — уникальный деревянный дом 1850 года постройки, который обладает своей городской легендой о купце и его погибшей дочери. В 2019 году дом расселили и должны были снести. Волонтеры спасли его от сноса, сегодня дом признан объектом культурного наследия. Волонтеры провели огромную подготовительную работу: вывезли более 30 тонн мусора, под руководством реставраторов разобрали деревянную часть дома, отсортировали и пронумеровали годные деревянные и керамические элементы. Проект реставрации готов, проведена государственная экспертиза проектной стоимости реставрации. 

Для продолжения работ в 2026 году проекту требуется финансирование. На средства планируется перебрать кладку исторического кирпича южной стены дома, восстановить приямки, восстановить утраченные венцы стен и перекрытия, собрать стропильную систему. Ожидаемый результат в случае получения поддержки: будет восстановлено 64 кв. метра кирпичной кладки, 8 приямков, 49 кв. метров утраченных венцов, стропильная система дома площадью 123 кв. метра, а также межэтажные перекрытия площадью 123 кв. метра. После восстановления в доме планируются общественные столярные мастерские и общественное культурное пространство под кураторством фестиваля «Том Сойер Фест».

Для того чтобы стать партнером проекта, достаточно перейти в электронный каталог на сайте pmef.dobro.ru, выбрать инициативу и отправить заявку. Менеджер Добро.рф свяжется с представителем компании и поможет оформить поддержку. Формат поддержки компания и проект определяют индивидуально: финансовая помощь, предоставление материалов и техники, корпоративное волонтерство или долгосрочное шефство. Сопровождение Добро.рф сохраняется на всех этапах сотрудничества.

 

фото: Добро.рф

Теги: Самара

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