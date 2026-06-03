Я нашел ошибку
Главные новости:
«Билайн бизнес» завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для «Полиметалла» на золоторудном месторождении «Ведугинское» в Красноярском крае. 
Билайн построил частную LTE/5G-сеть для предприятия «Полиметалла»
На Петербургском международном экономическом форуме Фонд Росконгресс и экосистема социального развития Добро.рф представили акцию «Добрый ПМЭФ».
«Добрый ПМЭФ»: в Самаре могут восстановить Дом с часами — самый старый деревянный дом города
Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали осуждённого, находившегося в федеральном розыске 16 лет.
В Толятти задержан осуждённый, находившийся в федеральном розыске с 2010 года
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.
Правительство Самарской области, Сбер и Алгоритмика подписали соглашение о развитии цифровых навыков и искусственного интеллекта
Билайн Big Data & AI, команда, разрабатывающая решения на основе больших данных и искусственного интеллекта, и ИИ-платформа GPTunneL заключили соглашение о стратегическом партнёрстве в B2B-сегменте.
Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026
3 июня возле дома 69 на улице Матросова в Тольятти столкнулись FORD FOCUS и HAVAL.
В  Комсомольском районе Тольятти при столкновении двух иномарок погиб один из водителей  
7 июня 2026 года в Парковом комплексе им. К.Г. Сахарова в Тольятти состоится областной фестиваль русской культуры «Русская березка», посвященный Году единства народов России.
В Тольятти пройдет семейный фестиваль «Русская березка»
3 июня в ходе ПЭМФ состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.
Губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов провели встречу на ПМЭФ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.56
1.01
EUR 84.61
-1.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн построил частную LTE/5G-сеть для предприятия «Полиметалла»

42
«Билайн бизнес» завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для «Полиметалла» на золоторудном месторождении «Ведугинское» в Красноярском крае. 

Erid 2VSb5yg5Y82

«Билайн бизнес» завершил проект по созданию выделенной сети LTE (pLTE/5G ready*) для «Полиметалла» на золоторудном месторождении «Ведугинское» в Красноярском крае. 

Проект выполнен под ключ и включил полный цикл работ — от обследования территории и проектирования до развертывания инфраструктуры связи. В контуре сети построены две стационарные и три мобильные базовые станции LTE для корректировки зоны покрытия сети по мере продвижения горных работ и углубления карьеров.

В рамках проекта «билайн бизнес» обеспечил разработку проекта и техническую реализацию пакетного ядра сети EPС и платформы профессиональной голосовой радиосвязи МСРТТ**, инсталляцию программного обеспечения, интеграцию с базовыми станциями и корпоративной сетью передачи данных заказчика. 

Помимо этого, специалисты «билайн бизнес» совместно с заказчиком на построенной сети pLTE развернули систему диспетчеризации открытых горных работ – АСД «Полина». Система обеспечит контроль и оптимизацию транспортировки горной массы и требует 100% доступности сети передачи данных. Также в pLTE-инфраструктуру были интегрированы производственные системы позиционирования и управления объектами: экскаваторами, буровыми установками, измерительными устройствами, а также решения для мониторинга удаленного оборудования, видеонаблюдения и компьютерного зрения.

Александр Исаков, директор департамента системной интеграции «билайн бизнес»: 

«Реализация частных LTE-сетей на промышленных объектах позволяет обеспечить управляемую и защищенную среду передачу данных, необходимую для цифровизации производственных процессов. Такие проекты требуют точной настройки сети под конкретные сценарии: от диспетчеризации техники до интеграции систем мониторинга, и дают предприятиям возможность повышать эффективность операций и надежность инфраструктуры».

Алексей Лапшин, начальник управления автоматизации и цифровых технологий производственной дирекции АО «Полиметалл УК»: 

«АСД ОГР «ПОЛИНА» является критичным элементом производственного процесса. Комплекс работает в полностью автоматическом режиме, в связи с этим – высокие требования к сети передачи данных. Построенная сеть PLTE обеспечивает непрерывную доступность техники в карьере, что крайне важно для оптимизации вывоза горной массы.

*pLTE (Private LTE) — выделенная беспроводная LTE-сеть, созданная для решения конкретных задач предприятия или организации. Она изолирована от публичных сетей мобильной связи, все ее элементы находятся в замкнутом контуре. Такая сеть проектируется и настраивается под конкретные бизнес-потребности, обеспечивая контролируемое качество связи, безопасность данных и гибкость управления.
**MCPTT (Mission Critical Push-To-Talk) - программное приложение, которое позволяет организовать полноценную радиосвязь между абонентами на базе инфраструктуры сетей 4G/5G, заменяя существующие стандарты профессиональной радиосвязи (TETRA, DMR, APCO 25) и работая с любыми устройствами, поддерживающими стандарты MCPTT.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru 
г. Москва, ОГРН 1027700166636

 

Фото:   magnific.com

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве заключено в сфере развития цифровых компетенций и внедрения технологий искусственного интеллекта в региональную систему образования.
3 июня 2026  17:56
Правительство Самарской области, Сбер и Алгоритмика подписали соглашение о развитии цифровых навыков и искусственного интеллекта
163
В среду, 3 июня, Правительство Самарской области и общество с ограниченной ответственностью «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» на полях XXIX Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о сотрудничестве.
3 июня 2026  17:01
Губернатор Вячеслав Федорищев и «Торговая компания – Нефтяной терминал Самара» подписали соглашение о создании транспортно-логистического центра «Октябрьск» на ПМЭФ - 2026
253
На полях ПМЭФ-2026 Самарская область и АО ВТБ Медицина договорились о сотрудничестве в сфере развития и продвижения медицинского туризма в регионе.
3 июня 2026  16:54
Самарская область и АО ВТБ Медицина укрепляют сотрудничество: губернатор Вячеслав Федорищев и гендиректор компании Сергей Нечаев подписали соглашение на ПМЭФ
218
Соглашение о строительстве нового высокотехнологичного завода на площадке Петербургского международного экономического форума подписал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор компании «Шок индастри» Антон Заикин.
3 июня 2026  16:49
Губернатор Вячеслав Федорищев и компания «Шок индастри» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026
224
Делегация Самарской области начала работу на ПМЭФ 3 июня
3 июня 2026  13:35
Делегация Самарской области начала работу на ПМЭФ 3 июня
304
Весь список