Более 32 млрд рублей инвестиций и свыше 1100 новых рабочих мест - Самарская область в первый день ПМЭФ

В среду, 3 июня, состоялся первый день ХХIХ Петербургского международного экономического форума. По его итогам делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,4 млрд рублей, что также позволит создать в регионе более 1100 новых рабочих мест.

Губернатором Самарской области был заключен ряд соглашений, направленных на развитие ключевых сфер экономики. «Торговая компания – Нефтяной Терминал Самара» создаст мультимодальный транспортно‑логистический центр «Октябрьск» (объем инвестиций – 8,1 млрд рублей). ООО «СТА-2000» построит новый распределительный центр (объем инвестиции – 4 млрд рублей).

АО «Южно‑Аксютино» реализует проект по строительству приёмо‑сдаточного пункта и установки подготовки нефти (инвестиции – 2 млрд рублей)

Компания «Завод стальных колес» в Тольятти будет выпускать колеса для грузового автотранспорта и сельскохозяйственной техники диаметром от 16 до 26 дюймов (инвестиции – порядка 1,5 млрд рублей).

«Шок Индастри» начнет производство протеиновых десертов без сахара (инвестиции – более 1 млрд рублей). ООО «Арсенал Атлета» запустит производство в сфере функционального питания и БАД (инвестиции – более 1 млрд рублей), а также откроет научно‑исследовательский центр – это усилит научный и кадровый потенциал региона.

С АО ВТБ Медицина заключено соглашение, направленное на развитие медицинского туризма в Самарской области.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел ряд переговоров с руководителями крупным федеральных структур и компаний, на которых обсуждались вопросы привлечения в Самарскую область дополнительных средств, инвестиций, перспективы реализации на территории региона важных проектов.

Также в рамках деловой программы состоялась встреча главы региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Российской Федерации Мохаммадом Ахмадом Султаном Есса Аль Джабером и представителями бизнес-сообщества ОАЭ. Предметом переговоров стало развитие сотрудничества в сфере здравоохранения, туризма и гостеприимства, взаимодействие между образовательными организациями, а также расширение торгово-экономических, логистических и инвестиционных связей.

Кроме того, Правительством Самарской области были заключены соглашения с ООО «ТриА Девелопмент» (инвестиционный проект по строительству гостиницы между Самарой и Тольятти), компанией «Иннопрактика» (развитие промышленного и инновационного секторов экономики) и Фондом «Сколково» (сотрудничество в сфере развития научной, научно-технической и инновационной деятельности), подписан меморандум с ООО «Алгоритмика» (реализация проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, образования и профориентации).

Всего по итогам первого дня ПМЭФ Самарская область заключила 8 соглашений на общую сумму в 32,42 млрд рублей. Новые производства позволят создать в регионе более 1100 новых рабочих мест.

«Первый день был очень продуктивный: наша делегация приняла участие во многих ключевых обсуждениях финансовой и экономической стратегии России. Мы подписали ряд инвестиционных соглашений. Это новые заводы, предприятия, которые позволят создать более 1100 новых рабочих мест во всей Самарской области. Это технологический суверенитет и самое главное, что мы нашли возможность развивать как гражданский, социальный сектор, так и поддержать предприятия оборонно-промышленного комплекса, – сказал Вячеслав Федорищев. – Делегация Самарской области продолжает работать на форуме. Уверен, что новые соглашения, которые мы здесь подпишем, будут способствовать системному развитию региона».

ПМЭФ будет проходить до 6 июня. В нем принимают участие около 20 тысяч человек из более чем 100 государств мира. На форум приедут государственные деятели и политики из около 76 стран. На пленарной сессии ПМЭФ выступит Президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области