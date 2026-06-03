Прием заявок на конкурс «Знай наших» продлен до 15 июня: как российским брендам выйти на новые рынки

Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ объявили о продлении приема заявок на ежегодный конкурс растущих российских брендов «Знай наших». Подать анкету можно до 15 июня включительно на платформе знайнаших.аси.рф.

Инициатива реализуется с 2023 года по поручению Президента РФ Владимира Путина и направлена на поддержку малого и среднего бизнеса, демонстрирующего устойчивый рост и высокую степень локализации производства.

В текущем сезоне конкурс охватывает более 30 номинаций в пяти ключевых направлениях: продукты питания, товары для здоровья и спорта, креативные индустрии, потребительские бренды и технологии. Особое внимание уделено технологическому суверенитету: отдельный трек открыт для компаний, работающих в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, беспилотных систем, промышленного производства и энергетики будущего.

Для участников прошлых лет процедура упрощена: данные сохраняются в личном кабинете, требуется лишь актуализация информации.

«Конкурс создан для тех, кто уже выпустил качественный продукт и готов масштабироваться. Часто предприниматели годами оттачивают идеал, упуская время. "Знай наших" помогает сократить путь к рынку. В этом сезоне вокруг проекта объединились около 60 партнеров — от торговых сетей и медиа до институтов развития. Участие позволяет быстрее найти каналы сбыта и стратегических союзников», — отметил главный стратег ВЭБ.РФ , заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич.

На сегодня поступило свыше 16 тыс. заявок из 86 регионов. Лидерами по активности стали Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область. В топ-10 также вошли Мордовия, Приморский край, Москва, Челябинская, Саратовская, Самарская и Вологодская области. Наибольший интерес вызвали номинации «Готовая еда», «Промышленные технологии», «Фермерская продукция», а также «Культурный код» и «Семейные бренды». Победителей ждут программы поддержки партнеров, доступ к новым рынкам, образовательные проекты и участие в деловых мероприятиях.

Экспертиза пройдет в несколько этапов, награждение запланировано на июль. За три сезона в конкурсе участвовали 31 тыс. компаний. Параллельно до 15 июня АСИ принимает заявки в акселератор «Новый национальный бренд» для молодых дизайнеров и авторов. Программа направлена на создание современного дизайна, понятного внутри страны и за рубежом, объединяя творческие команды с производителями.