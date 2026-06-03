Вячеслав Федорищев и президент ЭР-Телеком Холдинга Андрей Кузяев на ПМЭФ обсудили повышение цифровой зрелости региона

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева и президента АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрея Кузяева. Стороны обсудили реализацию проектов компании на территории региона по направлениям комфортной городской среды, интеллектуальной транспортной системы, цифровизации ЖКХ, ряд других вопросов. Взаимодействие будет способствовать росту цифровой зрелости региона, а именно повышению уровня внедрения и использования современных информационных технологий в экономике, социальной сфере и повседневной жизни граждан. Удобные сервисы и эффективное использование инфраструктуры особенно важны в условиях необходимости обеспечения безопасности.

«Компания «ЭР-Телеком Холдинг» является давним и надежным партнером Самарской области, уверен, наше взаимодействие будет только расти. Сегодня у нас в повестке очень важные вопросы с точки зрения обеспечения безопасности граждан, стабильности функционирования городских систем, цифровизации», — отметил глава региона, добавив, что работа по этим направлениям тесно связана с реализацией задач по многим национальным проектам.

Компания является ведущим провайдером, предоставляющим услуги широкополосного доступа в регионе — Самаре, Тольятти, Сызрани, активно ведет строительство сети GPON в малых городах и сельских населенных пунктах области. Особое внимание уделяется развитию цифровой городской инфраструктуры, включая оснащение подъездов видеодомофонами. В рамках проекта «Безопасный Город» в 2025 году в Тольятти к системе было присоединено еще 1 000 устройств, что увеличило их общее количество до 3 000. В 2026 году предусмотрен второй этап модернизации и расширение парка серверных мощностей для программно-аппаратного комплекса «Шаркс-ДЦ», обеспечивающего облачное хранение данных.

Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг», подчеркнул: «Мы последовательно развиваем цифровую инфраструктуру Самарской области: модернизируем сеть, внедряем решения для умных городов и домов, расширяем возможности цифровых сервисов для жителей. Работая в регионе уже более 20 лет, с 2004 года, мы готовы продолжать сотрудничество – инвестировать в современные технологии и решения, которые делают города в регионе более комфортными, безопасными и технологичными».

Губернатор и руководитель компании обсудили возможность реализации в регионе проекта IP-видеодомофонии с кнопками вызова «гражданин-полиция», системой информирования населения через домофонные панели, передачей видеоизображений с видеокамер «умных домофонов» в региональную платформу видеонаблюдения, а также возможностью открытия подъездных дверей в автоматическом режиме при объявлении угрозы опасности БПЛА.

Для доступа к сети Интернет в условиях отключения мобильного интернета необходимо расширять сеть публичных WiFi-точек, оснащать ими популярные туристические маршруты, крупные пересадочные пункты, парки, скверы, общественные пространства. Также на встрече речь шла о проекте цифровых остановочных комплексов.

При ограничениях работы систем спутниковой навигации важно поддерживать позиционирование транспортных средств – разработанное компанией решение поможет оптимизировать расписание и интервалы движения общественного транспорта, при необходимости обеспечить быстрое реагирование.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области