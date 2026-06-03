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У Спартакиады народов России появился официальный сайт

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Начал работу официальный сайт Спартакиады народов России - главного национального соревнования 2026 года.

Начал работу официальный сайт Спартакиады народов России - главного национального соревнования 2026 года. Ресурс доступен по адресу: https://fd-sport.ru/spartakiada/

На сайте найдете:

 арены соревнований
 расписание по дням и видам спорта
 новости о подготовке к турниру
 регламенты и другую полезную информацию

Спартакиада будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня в Санкт-Петербурге.

8 августа - 30 сентября
7 регионов РФ, в том числе Самарская область
44 вида спорта
350 комплектов наград
более 9 400 спортсменов, представляющих сборные регионов России

Самарская область примет турниры по трем видам спорта:

 Гандбол
 5-25 августа | Тольятти

 Парусный спорт
 7-14 августа | Тольятти

 Пляжный волейбол
 3-6 сентября | Самара

 В честь проведения Года единства народов России по инициативе Минспорта России крупнейшему всероссийскому соревнованию возвращено историческое название - Спартакиада народов России.

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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