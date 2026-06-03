У Спартакиады народов России появился официальный сайт

Начал работу официальный сайт Спартакиады народов России - главного национального соревнования 2026 года. Ресурс доступен по адресу: https://fd-sport.ru/spartakiada/
На сайте найдете:
арены соревнований
расписание по дням и видам спорта
новости о подготовке к турниру
регламенты и другую полезную информацию
Спартакиада будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня в Санкт-Петербурге.
8 августа - 30 сентября
7 регионов РФ, в том числе Самарская область
44 вида спорта
350 комплектов наград
более 9 400 спортсменов, представляющих сборные регионов России
Самарская область примет турниры по трем видам спорта:
Гандбол
5-25 августа | Тольятти
Парусный спорт
7-14 августа | Тольятти
Пляжный волейбол
3-6 сентября | Самара
В честь проведения Года единства народов России по инициативе Минспорта России крупнейшему всероссийскому соревнованию возвращено историческое название - Спартакиада народов России.
Фото: минспорта СО