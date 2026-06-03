У Спартакиады народов России появился официальный сайт

Начал работу официальный сайт Спартакиады народов России - главного национального соревнования 2026 года. Ресурс доступен по адресу: https://fd-sport.ru/spartakiada/



На сайте найдете:



арены соревнований

расписание по дням и видам спорта

новости о подготовке к турниру

регламенты и другую полезную информацию



Спартакиада будет представлена на Петербургском международном экономическом форуме, который открылся сегодня в Санкт-Петербурге.



8 августа - 30 сентября

7 регионов РФ, в том числе Самарская область

44 вида спорта

350 комплектов наград

более 9 400 спортсменов, представляющих сборные регионов России



Самарская область примет турниры по трем видам спорта:



Гандбол

5-25 августа | Тольятти



Парусный спорт

7-14 августа | Тольятти



Пляжный волейбол

3-6 сентября | Самара



В честь проведения Года единства народов России по инициативе Минспорта России крупнейшему всероссийскому соревнованию возвращено историческое название - Спартакиада народов России.

Фото: минспорта СО