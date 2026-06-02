Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Со 2 по 11 июня c 10:00 в кинотеатре «Художественный» состоится настоящий праздник для всей семьи!
«Ожившие страницы»: в кинотеатре «Художественный» будут показаны 7 уникальных анимационных программ
Эксперт СамГМУ прокомментировала новые медицинские специальности и требования к обучению 
В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября
В Сызранской центральной городской и районной больнице завершается подготовка к установке нового магнитно-резонансного томографа. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ.
В Сызранской ЦРБ появится второй современный аппарат МРТ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В 2026 году в конкурсе появился специальный трек «Докажи делом» - для тех, кто намерен подтвердить свои достижения реальными поступками и действиями.
Стартовал специальный трек конкурса «Студент года — 2026» 
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан

Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.

По итогам отработки сообщений за неделю в ряде муниципалитетов удалось решить конкретные вопросы. В Отрадном 26 мая вывезли мусор, оставшийся после капитального ремонта кровли дома на ул. Пионерская, 16. В Жигулёвске организовали очистку акватории и берегов водоёма в парке им. 40-летия ВЛКСМ. В Самаре пресекли незаконную торговлю по адресу ул. Физкультурная, 29, а также отремонтировали участок улицы Тухачевского – от ул. Дачной до ул. Киевской.
Одновременно ЦУР фиксирует темы, которые продолжают волновать жителей и требуют оперативного реагирования профильных служб. Так, в Самаре в соцсетях пользователи сообщают о глубоком провале на ул. Владимирской у дома № 46. Ещё один опасный провал отмечен на ул. Енисейской, 60, где в яму провалился автомобиль.
Поступают обращения о затоплении подвала канализационными стоками по адресу ул. Победы, 135 в Самаре. Кроме того, самарцы просят ускорить завершение работ на тепловых сетях и восстановить благоустройство тротуара на пересечении улиц НовоСадовой и Челюскинцев, где работы продолжаются около двух месяцев, и людям приходится обходить участок по проезжей части.
В мае в социальных сетях ЦУР зафиксировал рост обращений о появлении свалок из старых покрышек. Самарцы сообщают о скоплении шин у жилого дома на ул. СтараЗагора, 117, а также на пересечении улиц НовоУрицкая и ВерхнеКарьерная. В Жигулёвске подобная свалка появилась на углу улиц Кольцова и Кутузова. Аналогичные сигналы поступают из Чапаевска. Горожане просят вывезти эти токсичные отходы с общественных территорий.
«Коллеги, прошу всех глав обратить внимание на все поступающие в ЦУР сообщения. Сейчас были выделены самые резонансные, прошу устранить их в кратчайшие сроки», – сказал глава региона.
Также в ходе оперативного совещания глава региона рассмотрел отдельные обращения граждан. Так, жительница Самары Ольга Коваленко попросила обратить внимание на состояние Ботанического сада: по её словам, оранжерея не работает изза аварийного состояния кровли после урагана, а пруд нуждается в очистке.
И.о. министра науки и высшего образования Самарской области Сергей Урюпин доложил, что до 1 октября будет завершен ремонт крыши оранжереи, а также сформирована программа развития ботанического сада.
Ещё одно обращение поступило от жителя Самары, который просит установить павильон для комфортного ожидания транспорта на остановке «Улица Солнечная» по улице НовоСадовая. Гражданин отмечает, что пассажиры вынуждены ждать транспорт в опасной близости от автомагистрали и трамвайных путей, при этом укрыться от осадков и солнца негде.
«Работы начнутся 15 июня и до конца месяца будут завершены, павильон будет установлен», – доложил глава г.о. Самара Иван Носков.
Кроме того, губернатор напомнил о ранее данном поручении главе Самары – представить планы развития проспекта Карла Маркса (магистрали «Центральной»), поскольку по этой теме поступает значительное количество обращений жителей.
По словам главы г.о. Самара Ивана Носкова, проектная документация подготовлена по двум участкам: от Ракитовского шоссе до автодороги «Обводная г. Самары», а также до проспекта Кирова.
При планировании работ предстоит учесть плотную жилую застройку, потребность жителей в парковочных местах, а также близость школ и детских садов. Отдельное внимание будет уделено созданию и благоустройству бульвара на участке от Крымской площади до улицы Дачной.
Вячеслав Федорищев поручил Ивану Носкову и первому заместителю губернатора Самарской области Виталию Шабалатову дополнительно проработать вопрос и представить уточнённые предложения.
Губернатор также напомнил, что Правительство Самарской области продолжает цифровую трансформацию государственных сервисов и услуг. Для жителей региона появилась новая удобная возможность направить заявку в управляющую компанию через сервис Сбербанк Онлайн.
«Если управляющая компания не отвечает на заявку более трёх дней, обращение автоматически направляется в Государственную жилищную инспекцию, а пользователь получает соответствующее уведомление», – подчеркнул губернатор.
Данный механизм впервые в стране внедрён именно в Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
02 июня 2026, 18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на... Политика
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026, 18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
27 мая 2026, 18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего... Политика
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026, 18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая. Политика
