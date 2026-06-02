Я нашел ошибку
Главные новости:
2 июня девятиклассники региона сдавали экзамен по математике.
В регионе стартовал основной этап ОГЭ
2 июня в рамках оперативного совещания в Правительстве Самарской области обсудили развитие проспекта Карла Маркса в рамках реализации строительства автомобильной магистрали «Центральная».
Развитие проспекта Карла Маркса при строительстве магистрали «Центральная» в Самаре обсудили на совещании облправительства
В Доме молодёжи г.о. Сызрань команда инклюзивного театра «ТИГР» представила новый форум-спектакль «Чувства» – Часть 1 «Когда рядом друг: хроники эмоций».
В сызранском Доме молодёжи состоялась премьера инклюзивного театра «ТИГР»
Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.
Сотрудницу тольяттинской библиотеки наградили в Москве грамотой Минкульта РФ
В День защиты детей в Тольятти, на базе спорткомплекса, полицейские в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.
Полицейские и общественники региона  организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие
2 июня в ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Яблоновый Овраг Волжского района, на улице Максима Горького.
Пожар в Волжском районе: горел частный дом с надворными постройками
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел в Новокуйбышевске оперативное совещание членов регионального Правительства. Одна из ключевых тем повестки – социально-экономическое развитие города.
Губернатор Вячеслав Федорищев обозначил приоритеты развития Новокуйбышевска
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.55
0.53
EUR 86.25
3.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает на экскурсию "От льва до крокодила"
Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено «Ближайшая ЗаВолга»
В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Полицейские и общественники региона  организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие

226
В День защиты детей в Тольятти, на базе спорткомплекса, полицейские в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.

В День защиты детей в Тольятти, на базе спортивного комплекса, полицейские совместно с Общественным советом при региональном главке в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.
Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, обращаясь к присутствующим, отметил, что в органах внутренних дел существует несколько десятков разнообразных профессий и каждый может найти себе направление, которое ему понравится, а также пожелал узнать много нового и интересного.
В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции и истории Отечества. Все желающие имели возможность познакомиться со специальной техникой, которую используют сотрудники Госавтоинспекции для осуществления безопасности дорожного движения, а также с раритетными экземплярами.
На площадке экспертов-криминалистов ребятам рассказывали о процессе дактилоскопии и тайнах раскрытия преступлений, демонстрируя специальный чемодан, который используется для проведения различных экспертиз, в том числе для снятия следов пальцев рук с поверхностей.
Полицейские кинологической службы Тольяттинского гарнизона, в свою очередь, познакомили молодых людей с особенностями своей работы и с верными напарниками – собаками, продемонстрировав мастерство дрессировки, отдавая команды, которые безукоризненно выполнялись их четвероногими помощниками.
Желающие подробно узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел могли получить подробную информацию об обучении в вузах системы МВД России, особенностях учебного процесса и требованиях, предъявляемых к кандидатам.
Также к акции присоединился поисковый отряд «ЛизаАлерт» и познакомили ребят с основами первой медицинской помощи.
Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов организовал интерактивную площадку для знакомства с историей Великой Отечественной войны через представленные экспонаты.
За праздничное настроение отвечал оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области под руководством заслуженного артиста Самарской области Владимира Гузиева.
Как отметила заместитель председателя Общественного совета при региональном главке, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, Ирина Цветкова: «Подобные мероприятия важны для определения будущей профессии детей. Я рада, что сегодня состоялся настоящий праздник для подрастающего поколения!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Тольятти

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия страны.
02 июня 2026, 19:35
Сотрудницу тольяттинской библиотеки наградили в Москве грамотой Минкульта РФ
Торжественная церемония прошла в столице в Доме Пашкова. Здесь отметили представителей библиотечной отрасли России, которые внесли значительный вклад в... Общество
201
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации.
02 июня 2026, 17:32
Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ
В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации. Общество
225
С 25 по 29 мая в Тольятти проходила городская акция по пропаганде спорта и здорового образа жизни «На работу на велосипеде».
02 июня 2026, 15:06
В Тольятти подвели итоги акции «На работу на велосипеде»
С 25 по 29 мая в Тольятти проходила городская акция по пропаганде спорта и здорового образа жизни «На работу на велосипеде». Общество
315
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Во время оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев заслушал доклад руководителя Центра управления регионом Самарской области Екатерины Сидоровой об обращениях граждан в социальных сетях.
2 июня 2026  18:45
Вячеслав Федорищев подчеркнул необходимость своевременной обратной связи по обращениям граждан
260
Во вторник, 2 июня, губернатор Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске провел выездное оперативное совещание, в ходе которого обозначил вопрос о ситуации на потребительском рынке и мерах по сдерживанию инфляции в регионе.
2 июня 2026  18:35
Вячеслав Федорищев поручил правительству области принять меры к стабилизации цен на социально значимые товары
245
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
544
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
650
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
553
Весь список