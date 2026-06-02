Полицейские и общественники региона  организовали крупномасштабное профориентационное мероприятие

В День защиты детей в Тольятти, на базе спортивного комплекса, полицейские совместно с Общественным советом при региональном главке в рамках акции «Один день с полицией России» организовали профориентационные мероприятия.

Председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов, обращаясь к присутствующим, отметил, что в органах внутренних дел существует несколько десятков разнообразных профессий и каждый может найти себе направление, которое ему понравится, а также пожелал узнать много нового и интересного.

В ходе мероприятия вниманию юношей и девушек представили 8 тематических площадок, посвященных деятельности полиции и истории Отечества. Все желающие имели возможность познакомиться со специальной техникой, которую используют сотрудники Госавтоинспекции для осуществления безопасности дорожного движения, а также с раритетными экземплярами.

На площадке экспертов-криминалистов ребятам рассказывали о процессе дактилоскопии и тайнах раскрытия преступлений, демонстрируя специальный чемодан, который используется для проведения различных экспертиз, в том числе для снятия следов пальцев рук с поверхностей.

Полицейские кинологической службы Тольяттинского гарнизона, в свою очередь, познакомили молодых людей с особенностями своей работы и с верными напарниками – собаками, продемонстрировав мастерство дрессировки, отдавая команды, которые безукоризненно выполнялись их четвероногими помощниками.

Желающие подробно узнать о поступлении на службу в органы внутренних дел могли получить подробную информацию об обучении в вузах системы МВД России, особенностях учебного процесса и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

Также к акции присоединился поисковый отряд «ЛизаАлерт» и познакомили ребят с основами первой медицинской помощи.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел, руководитель военно-исторического клуба «Патриоты» Сергей Аввакумов организовал интерактивную площадку для знакомства с историей Великой Отечественной войны через представленные экспонаты.

За праздничное настроение отвечал оркестр Культурного центра Главного управления МВД России по Самарской области под руководством заслуженного артиста Самарской области Владимира Гузиева.

Как отметила заместитель председателя Общественного совета при региональном главке, председатель Самарской областной организации Союза журналистов России, Ирина Цветкова: «Подобные мероприятия важны для определения будущей профессии детей. Я рада, что сегодня состоялся настоящий праздник для подрастающего поколения!», сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО