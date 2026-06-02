Директор технопарка «Жигулёвская долина» награждён Почётным знаком АКИТ РФ

В Москве 29 мая состоялось юбилейное общее собрание членов Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ), приуроченное к 15-летию Ассоциации. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, региональных институтов развития, управляющих компаний особых экономических зон, технопарков и промышленных кластеров.

Одной из центральных тем собрания стало развитие промышленной инфраструктуры как инструмента реализации задач технологического суверенитета и промышленной кооперации. Как отметил директор АКИТ РФ Михаил Лабудин, инфраструктурная повестка постепенно становится частью более широкого контура промышленной политики:

«Сегодня индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны и промышленные кластеры становятся не просто территориями размещения производств, а базовыми элементами реализации национальных проектов технологического лидерства. Через эти механизмы формируются кооперационные цепочки, локализуются высокотехнологичные производства и обеспечивается технологический суверенитет страны».

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения представителей отрасли, региональных институтов развития и членов профессионального сообщества.

Почётным знаком Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России за вклад в развитие промышленной инфраструктуры награждён директор управляющей компании технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко.

– Рассматриваю эту награду Ассоциации как оценку работы всей команды «Жигулёвская долина», всей инновационной инфраструктуры Самарской области, – прокомментировал Александр Сергиенко. – Результаты работы технопарка, его резидентские проекты, эффективность оказываемой нами поддержки – лучшая практика России, и Почётный знак – именно об этом.

В АКИТ РФ сегодня состоят сотни российских специализированных площадок по технологическому и инновационному развитию, это пул профессионалов в одном из молодых и быстро растущих сегментов экономики страны, работающих на фронтире технологического развития. Мы очень ценим внимание этого сообщества к нашей деятельности.

По данным Ассоциации, на конец 2025 года в России функционировали 506 объектов промышленной инфраструктуры, 59 особых экономических зон и 118 промышленных кластеров. Только за прошлый год в реестры Минпромторга России вошли 19 индустриальных парков, 7 промышленных технопарков и 4 технопарка в сфере высоких технологий. Одновременно продолжилось расширение сети особых экономических зон: за год были созданы шесть новых ОЭЗ.

Технопарк «Жигулёвская долина» является одним из основателей АКИТ РФ, традиционно принимает участие в ежегодном рейтинге технопарков России, проводимом Ассоциацией, и несколько лет занимает в нём лидирующие позиции.

Фото: АКИТ РФ