В СамГМУ откроют обучение по новым программам ДПО с 1 сентября

Проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ), директор Института профессионального образования, д.м.н., МВА Светлана Палевская прокомментировала новые квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также появление новых специальностей.

С 1 сентября 2026 года вступает в силу Приказ Минздрава России от 14.05.2026 № 436н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам». Документ объединяет квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам, имеющим высшее и среднее профессиональное медицинское и фармацевтическое образование, а также высшее (немедицинское) образование.

Как отметила Светлана Палевская, документ устанавливает очень четкое требование: работающие медицинские и фармацевтические работники обязаны проходить повышение квалификации не реже одного раза в пять лет по соответствующей специальности. Кроме того, в приказе обновлены требования к уровню профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

«Для ряда специальностей появилась такая актуальная должность, как врач по медицине здорового долголетия. Она возникла в ответ на вызовы, стоящие перед нашим здравоохранением, и необходимость продлить активную и здоровую жизнь россиян. Мы очень ждали этого, и теперь специальность официально введена, а все требования к ней чётко прописаны», — подчеркнула Светлана Палевская.

Проректор также обратила внимание на другие новые специальности. Появилась специальность «Паллиативная медицинская помощь» для специалистов с высшим медицинским образованием, что очень важно для поддержки пациентов, нуждающихся в этой помощи. Также введена специальность «Нутрициология», актуальность которой специалисты по здоровому питанию подчеркивают уже много лет. «Теперь университет имеет право обучать этой специальности специалистов с высшим и средним медицинским образованием, которые будут готовы консультировать пациентов по основам здорового питания», — отметила Светлана Палевская.

Кроме того, как отметила Светлана Палевская, появились ожидаемые специальности в области реабилитации — «Кинезиореабилитация» и «Эргореабилитация». Эти направления обусловлены развитием реабилитации в текущих условиях работы системы здравоохранения и пользуются высоким спросом, уверена эксперт.

Светлана Палевская сообщила, что университет полностью готов к реализации этих образовательных программ. Программа по паллиативной помощи будет реализована на кафедре онкологии, по медицине здорового долголетия — на кафедре гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков.

Программы по кинезиореабилитации и эргореабилитации будут реализованы на кафедре физического воспитания и здоровья, а нутрициология — также на кафедре гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков.

«Университет полностью готов к обучению по всем этим направлениям. Все программы уже разработаны, их содержание неоднократно обсуждалось профессиональным сообществом. У нас есть необходимый профессорско-преподавательский состав, поэтому я уверена: мы успешно начнем обучение с 1 сентября 2026 года», — заключила она.

Наряду с этим приказ затрагивает и специалистов с высшим немедицинским образованием, а также вносит изменения в ряд уже существующих специальностей среднего медицинского звена.

Для специалистов с высшим немедицинским образованием, для которых в настоящее время установлены квалификационные требования по должностям, появились медицинские специальности: «Аналитическая токсикология», «Кинезиореабилитация», «Медицинская биология», «Медицинская зоология», «Медицинская логопедия», «Медицинская психология», «Медицинская физика», «Медицинская эмбриология», «Судебная экспертиза», «Эргореабилитация». Специальность «Медицинский массаж» стала доступна специалистам с высшим медицинским образованием. Специальность специалистов со средним медицинским образованием «Гистология» переименована в «Гистологическую технику». Для ряда специальностей появилась должность «Врач по медицине здорового долголетия». Также для ряда специальностей обновлены требования к уровню профессионального образования и дополнительного профессионального образования, в том числе в разрезе отдельных должностей.

 

