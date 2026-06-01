Россиян в начале июня ожидает сокращенная рабочая неделя с 8 по 11 число в связи с празднованием Дня России.
В рамках Международного дня защиты детей врачи и медицинский персонал Самарской детской инфекционной больницы пополнили банк донорских компонентов.
31 мая, в преддверии Дня защиты детей, в Самаре впервые состоялся городской фестиваль футбола «Спорт начинается с детей».
За год в Самарской области количество детских развивающих центров в регионе выросло на 10%, а за последние три года – на 36%.
2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании. 
1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов.
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
Медработники самарской детской инфекционной больницы сдали кровь

В рамках Международного дня защиты детей врачи и медицинский персонал Самарской детской инфекционной больницы пополнили банк донорских компонентов.

«Донорство - неотъемлемая часть системы здравоохранения. Компоненты крови, которые используются в лечении неотложных состояний являются синонимом слова «жизнь», в том числе и в нашей больнице. Наши сотрудники прекрасно понимают, что за каждым пакетом крови стоит чья-то спасенная жизнь. Пополнение запасов донорской крови чрезвычайно важно. Сегодняшняя акция - это наш профессиональный вклад в скорейшее выздоровление пациентов, проходящих лечение в детских отделениях больниц», - отметил главный врач инфекционной больницы Сергей Китайчик.

Сотрудники учреждения отметили, что сдавать кровь в качестве донора полезно и для собственного здоровья, так как процедура стимулирует обновление клеток организма. Всего в этот день около 15 сотрудников больницы стали донорами. Для некоторых это был первый визит на станцию, другие регулярно сдают кровь во благо нуждающихся в переливании пациентов.

‍Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Семенчук сегодня совершил свою 12 донацию:

«Впервые я стал донором, будучи студентом СамГМУ. Во время цикла трансфузиологии я осознал, насколько важно донорство крови, и решил стать частью этой замечательной инициативы. На донорскую акцию пришел вместе с супругой – Алиной Семенчук. Она врач-педиатр, и решила впервые стать донором. Мы лечим детей ежедневно. Учитывая специфику работы инфекционного стационара, где пациенты часто нуждаются в особом уходе и поддержке иммунитета, своевременное обеспечение компонентами крови имеет критическое значение, поэтому участие в донорстве помогает не только нам, врачам, но и обществу сделать свой важный вклад в спасение чьей-то жизни".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

️Министерство здравоохранения Самарской области и ООО «НОВА» заключили соглашение в целях реализации регионального движения «За медицину здорового долголетия».
29 мая 2026, 13:24
Минздрав СО и ООО «НОВА» подписали соглашение о сотрудничестве
️Министерство здравоохранения Самарской области и ООО «НОВА» заключили соглашение в целях реализации регионального движения «За медицину здорового... Общество
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка.
27 мая 2026, 14:57
В этом году в губернии родились 203 ребенка благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям
В 2026 году в Самарской области благодаря бесплатному лечению пар с бесплодием с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 203 ребенка. Здравоохранение
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений.
26 мая 2026, 18:34
Андрей Орлов вручил отраслевые награды фармацевтическим работникам
На оперативном совещании в министерстве здравоохранения Самарской области состоялось награждение сотрудников медучреждений. Здравоохранение
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
