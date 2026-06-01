Медработники самарской детской инфекционной больницы сдали кровь

В рамках Международного дня защиты детей врачи и медицинский персонал Самарской детской инфекционной больницы пополнили банк донорских компонентов.

«Донорство - неотъемлемая часть системы здравоохранения. Компоненты крови, которые используются в лечении неотложных состояний являются синонимом слова «жизнь», в том числе и в нашей больнице. Наши сотрудники прекрасно понимают, что за каждым пакетом крови стоит чья-то спасенная жизнь. Пополнение запасов донорской крови чрезвычайно важно. Сегодняшняя акция - это наш профессиональный вклад в скорейшее выздоровление пациентов, проходящих лечение в детских отделениях больниц», - отметил главный врач инфекционной больницы Сергей Китайчик.

Сотрудники учреждения отметили, что сдавать кровь в качестве донора полезно и для собственного здоровья, так как процедура стимулирует обновление клеток организма. Всего в этот день около 15 сотрудников больницы стали донорами. Для некоторых это был первый визит на станцию, другие регулярно сдают кровь во благо нуждающихся в переливании пациентов.

‍Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Дмитрий Семенчук сегодня совершил свою 12 донацию:

«Впервые я стал донором, будучи студентом СамГМУ. Во время цикла трансфузиологии я осознал, насколько важно донорство крови, и решил стать частью этой замечательной инициативы. На донорскую акцию пришел вместе с супругой – Алиной Семенчук. Она врач-педиатр, и решила впервые стать донором. Мы лечим детей ежедневно. Учитывая специфику работы инфекционного стационара, где пациенты часто нуждаются в особом уходе и поддержке иммунитета, своевременное обеспечение компонентами крови имеет критическое значение, поэтому участие в донорстве помогает не только нам, врачам, но и обществу сделать свой важный вклад в спасение чьей-то жизни".

