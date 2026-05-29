Минздрав СО и ООО «НОВА» подписали соглашение о сотрудничестве

️Министерство здравоохранения Самарской области и ООО «НОВА» заключили соглашение в целях реализации регионального движения «За медицину здорового долголетия».

"Для нас медицинское обеспечение наших сотрудников всегда было на первом месте. На сегодняшний день отсутствие заботы о своем здоровье должно расцениваться как эгоизм. Каждый человек должен беспокоиться заранее о своем здоровье. Сейчас с вашей помощью обследования наших сотрудников будут более глубокими и расширенными", - подчеркнула директор ООО "НОВА" Анна Кайденко.

На сегодняшний день приоритетным вопросом системы здравоохранения является активное долголетие и формирование центров медицины здорового долголетия. Данное движение создается во всех регионах нашей страны по инициативе заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой.

"Важную роль в этом процессе играют центры здоровья для взрослых, действующие на территории области. Они становятся опорными точками профилактической медицины, предлагая работодателям комплексное обследование и оценку состояния здоровья работников непосредственно на рабочем месте. И сегодня также заключается соглашение между ООО "Нова" и центром общественного здоровья и медицинской профилактики", - отметил Андрей Орлов.

Профилактика заболеваний, диагностика болезней на ранних стадиях - важные направления федерального проекта «Здоровье для каждого». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

