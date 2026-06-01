В Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»

«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании.

В Самарской области участие в отборе кандидатов, которые представят партию на осенних выборах, приняли 296 562 человека. Явка составила 12,47%, что свидетельствует о высокой заинтересованности жителей региона в честной и открытой процедуре отбора своих представителей в Государственную Думу РФ и Самарскую Губернскую Думу.

Особое внимание в ходе кампании было уделено участникам специальной военной операции. На все уровни выборов по стране заявились более 1300 участников СВО, в Самарской области - 31 человек. В Самарской области одними из победителей предварительного голосования стали участники СВО, Герои России Денис Портнягин и Михаил Тамбовцев, а также дважды кавалер Ордена мужества Рамис Терегулов.

Предварительное голосование стало не только конкурсным отбором, но и площадкой для диалога с избирателями. Кандидаты ПГ и партактив начали сбор предложений в Народную программу 2.0., от Самарской области было подано более 8,5 тысяч предложений на сайте «Есть результат» и более 9 тысяч инициатив - от жителей на встречах с кандидатами.

«Те, кто поддержал предварительное голосование, приняв в нём участие, — это люди, которые верят в партию и именно с ней связывают развитие Самарской области», — отметили в региональном исполкоме.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» прошло в электронном формате. Победители процедуры представят партию на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу осенью 2026 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

