Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.
Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе
В регионе состоялось заседание межведомственной комиссии, посвященное подготовке оздоровительных учреждений Самарской области к летнему сезону 2026 года.
В губернии обсудили итоги подготовки к летней оздоровительной кампании 2026 года
В первый день лета, 1 июня, Россия отмечает Международный день защиты детей. В Самаре и области подготовлена насыщенная программа, которая поможет сделать начало каникул ярким и запоминающимся.
Куда сходить с детьми 1 июня: афиша праздничных мероприятий в Самаре
Сегодня в Самаре на территории Северного трамвайного депо «Трамвайно-троллейбусное управление» состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион современных трамваев.
В Самарском ТТУ состоялось мероприятие, посвященное завершению масштабного контракта на поставку в регион новых трамваев
Метро работает, вход в метро для укрытия свободный.
Движение наземного общественного транспорта приостановлено
По информации Приволжского УГМС 30 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-18 м/с, возможен град.
30 мая в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром, возможен град
В Самарской области объявлена ракетная опасность.
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ!
«РКС-Самара» предупреждают о проведении ремонтных работ в Самаре 31 мая, 1.2.4 июня.
Специалисты «РКС-Самара» проведут очередные ремонтно-профилактические работы на неделе
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Главный тренер сборной России проведет в Самаре мастер-класс по борьбе

Президент федерации спортивной борьбы Самарской области, депутат областного парламента, координатор партпроекта «Выбор сильных» Александр Живайкин обеспечил для всех любителей борьбы эксклюзивную встречу с Николаем Моновым.

4 июня 2026 года в 16.00 во Дворце спорта им.Высоцкого всех, кто всерьез увлечен борьбой ждут на мастер-класс легендарного тренера Николая Монова.
Николай Монов больше десяти лет возглавлял юниорскую сборную России, воспитал плеяду чемпионов, а в прошлом году назначен главным тренером национальной сборной России по греко-римской борьбе.

Его назначение стало логичным продолжением карьеры тренера-победителя. За плечами Монова — собственный спортивный путь: мастер спорта, чемпион Европы, призёр чемпионата мира. И уже как тренер — звание «Заслуженный тренер России» и десятки учеников, ставших звёздами мирового ковра. Кстати, на чемпионате Европы 2026 года подопечные Монова завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Сам тренер назвал главной задачей «выстроить прозрачную систему отбора и подготовки, честную конкуренцию внутри страны и такие условия, при которых спортсмен в нужный момент показывает максимум».

ЧТО БУДЕТ НА МАСТЕР-КЛАССЕ?

Николай Монов лично покажет элементы борцовской техники, разберёт типичные ошибки, ответит на вопросы и даст советы молодым спортсменам.

Это уникальный шанс:

- увидеть «вживую» работу главного тренера страны;

- задать вопрос человеку, который формирует сборную России;

- перенять опыт у специалиста, чьи ученики побеждают на коврах мира и Европы.

«Моя задача — не останавливаться, анализировать, работать и двигаться вперёд», — говорит Монов. На мастер-классе узнаем, что именно стоит за этими словами.

Отметим, что этой встречи уже ждут более 300 бойцов - тренеров, спортсменов, любителей борьбы — всех, кто хочет учиться у лучших. 

Напомним, мастер-класс организован координатором проекта «Выбор сильных» партии «Единая Россия» в Самарской области, депутатом регионального парламента Александром Живайкиным в рамках Международного турнира по греко-римской борьбе «Новая высота» памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта. Турнир пройдёт 5–6 июня во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого в Самаре. В нём участвуют 400 спортсменов из 7 стран и более 50 регионов России. Это отбор на первенство мира среди юношей до 18 лет. Трансляции ведутся на wrestlingtv.ru, ежегодная аудитория — около 1 миллиона зрителей.

Кроме того, 6 июня в 10:00 на набережной у бассейна «ЦСК ВВС» в Самаре пройдёт открытая «Зарядка с чемпионом» с прославленным спортсменом, трёхкратным олимпийским чемпионом, Героем России Александром Карелиным - председателем общественного совета партпроекта "Выбор сильных".

Также для самарцев и гостей турнира пройдут финальные бои и торжественная церемония открытия с участием более 500 артистов. Зрителей грандиозного спортивного шоу ждут поединки за Кубок «Выбор сильных» (для детей 2017–2018 г.р.), награждение победителей и автограф-сессия легендарного Александра Карелина, сообщает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

