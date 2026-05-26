Дан старт Всероссийскому агродиктанту в Самарской области

Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском. В сердце аграрного образования собрались более 350 человек, чтобы проверить свои знания в сфере сельского хозяйства и АПК.

30 тестовых вопросов: от истории земледелия и животноводства до современных агротехнологий и продовольственной безопасности - и всего за 40 минут. Кстати, в разработке вопросов диктанта приняли участие ведущие специалисты отрасли.

Открыли площадку агродиктанта врио ректора Аграрного университета, доктор биологических наук, профессор Вадим Герасименко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы координатор партпроекта «Российское село» в Самарской области  Николай Сомов, председатель общественного совета партпроекта «Российское село», заместитель председателя правительства Самарской области, министр сельского хозяйства Алексей Попов и  директор Самарского регионального филиала «Россельхозбанк» Раиль Багдалов.

Для участников агродиктанта прошёл инструктаж и праздничная программа с выступлением творческих коллективов  и почётных гостей.

«Сегодня первый день проведения аграрного диктанта. Количество его участников по сравнению с прошлым годом  выросло на 15-20 процентов и только на площадке Самарского государственного аграрного университета  составило более 350 человек. Отрадно, что  в их числе два министра: министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов, министр молодежного правительства по сельскому хозяйству Николай Березин. Жизнь показывает, что к вопросам продовольственной безопасности интерес вырос значительно», - отметил Николай Сомов, координатор партпроекта «Российское село», председатель профильного комитета регионального парламента.

Председатель общественного совета партпроекта «Российское село», министр сельского хозяйства Алексей Попов пожелал успеха всем в написании агродиктанта от имени главы региона, секретаря реготдления партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева.

«Отрасль сельского хозяйства сегодня  - высокотехнологичная,  инновационная,  очень наукоемкая, которой  практически на сегодня  можно развиваться и развиваться  до  бесконечности, наращивая потенциал развития агропромышленного комплекса, и как следствие, всего села в целом, российского села», - отметил Алексей Попов.

Участие в агродиктанте впервые принял боевой генерал, участник СВО Андрей Колотовкин: «В последнее время появилось свободное время, и я честно скажу: тянет к земле, заинтересовался сельским хозяйством. Начал сажать различные виды культур, сам занимаюсь, поливаю, ухаживаю. Поэтому с особым интересом принял участие в агродиуктанте, проверил свои знания. Были некоторые вопросы сложные для меня. Например, кто изобрёл первый комбайн».

Каждый, кто напишет Второй Всероссийский агродиктант, автоматически попадает в розыгрыш призов: главный приз — путешествие в Калмыкию на цветение тюльпанов, а также умная колонка «Алиса» и агронабор «Вырасти тюльпан, исполняющий желания». Организаторы призывают проверить знания и познакомиться с современным, технологичным агропромышленным комплексом России.

На площадке в Усть-Кинельском свои знания о сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе проверили студенты и преподаватели аграрного университета, специалисты АПК, представители Россельхозбанка, молодые аграрии и животноводы.

Всего в Самарской области зарегсиррированы 155 площадок для написания Аграрного диктанта. Организаторами выступают партийный проект «Российское село» партии «Единая Россия» совместно с Россельхозбанком при поддержке Минсельхоза РФ, генеральный спонсор — Россельхозбанк, а само мероприятие направлено на повышение уровня аграрной грамотности населения и реализуется в рамках народной программы партии. До 30 мая написать диктант сможет любой желающий — онлайн на портале агродиктант.рф, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

Дмитрий Медведев — участникам предварительного голосования «Единой России»: Попытки спрятать партийный политический статус будут жёстко пресекаться
Ковёр для героев: в Рощинском открылся зал греко-римской борьбы
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
