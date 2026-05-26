Эксперты «Т Плюс» выбрали лучший дизайн-проект для самой большой лекционной аудитории корпуса № 6 Политеха

Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ). Своё видение будущего помещения представили четыре команды, в состав которых вошли сами студенты – с факультета архитектуры и дизайна (ФАиД) и ТЭФ. Победителем стал проект, разработанный командой № 4 под руководством доцента кафедры «Дизайн» Елены Темниковой.

Основными критериями оценки были креативность и оригинальность идей, проработанность модульности пространства, его функциональность и эстетическая привлекательность. Участникам команд дали три месяца на разработку своих проектов — от идеи до презентации.

В состав жюри вошли директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, директор по управлению персоналом энергокомпании Галина Никонова, декан ТЭФ Константин Трубицын и заместитель декана ФАиД по воспитательной работе Анна Кузнецова.

«Для нас было важно дать возможность самим студентам создать визуально интересное, современное по техническим характеристикам и удобное для обучения пространство. Каждая команда старалась удивить членов жюри необычными находками в части оформления интерьера, выбора технических средств обучения и зонирования пространства. Благодарю всех участников за проделанную работу! Уверен, в обновлённой аудитории будут учтены все лучшие наработки, представленные студентами вуза», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Победивший дизайн-проект станет визуальной основой для будущей специализированной аудитории «Т Плюс» на 150 человек. Здесь планируется проведение не только учебных лекций, но и совместных с энергокомпанией мероприятий.

