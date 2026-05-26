Эксперты «Т Плюс» выбрали лучший дизайн-проект для самой большой лекционной аудитории корпуса № 6 Политеха

Второй Всероссийский агродиктант стартовал на главной очной площадке региона — в аграрном университете в Усть-Кинельском.
На площадке Центр профессионального образования прошла «Родительская гостиная» на тему «Подросток и общество: как воспитать ответственность за страну».
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ).
В воскресенье, 31 мая, министерство туризма Самарской области совместно с туристским информационным центром Самарской области приглашает семьи с детьми на бесплатную пешеходную экскурсию «Наш город в годы Великой Отечественной войны».
517 тысяч жителей Самарской области 26 мая отмечают профессиональный праздник — День российского предпринимательства. Всего в регионе насчитывается более 142 тысяч предприятий МСП.
По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. 27 мая местами в Самарской области ожидается гроза, при грозе шквалистое усиление ветра, порывы 15-20 м/с, возможен град, ночью местами сильный дождь.
Участниками флешмоба уже стали спортивные и общеобразовательные школы Самарской области, спортивные и военно-патриотические клубы, дети, действующие спортсмены, пенсионеры, ветераны СВО.
Температура воздуха 27 мая в Самаре ночью +12, +14°С, днем +15, +17°С.
Руководители Самарского филиала «Т Плюс» и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ). Своё видение будущего помещения представили четыре команды, в состав которых вошли сами студенты – с факультета архитектуры и дизайна (ФАиД) и ТЭФ. Победителем стал проект, разработанный командой № 4 под руководством доцента кафедры «Дизайн» Елены Темниковой.

Основными критериями оценки были креативность и оригинальность идей, проработанность модульности пространства, его функциональность и эстетическая привлекательность. Участникам команд дали три месяца на разработку своих проектов — от идеи до презентации.

В состав жюри вошли директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов, директор по управлению персоналом энергокомпании Галина Никонова, декан ТЭФ Константин Трубицын и заместитель декана ФАиД по воспитательной работе Анна Кузнецова.

«Для нас было важно дать возможность самим студентам создать визуально интересное, современное по техническим характеристикам и удобное для обучения пространство. Каждая команда старалась удивить членов жюри необычными находками в части оформления интерьера, выбора технических средств обучения и зонирования пространства. Благодарю всех участников за проделанную работу! Уверен, в обновлённой аудитории будут учтены все лучшие наработки, представленные студентами вуза», — отметил директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

Победивший дизайн-проект станет визуальной основой для будущей специализированной аудитории «Т Плюс» на 150 человек. Здесь планируется проведение не только учебных лекций, но и совместных с энергокомпанией мероприятий.

 

Фото:   пресс0служба Самарского филиала «Т Плюс»

 

