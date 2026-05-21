Павел Сниккарс посетил с рабочей поездкой Самарскую область

В ходе визита Глава энергокомпании провёл совещание главных инженеров всех филиалов ПАО «Т Плюс». В числе основных вопросов — итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года в регионах присутствия компании, а также ключевые направления повышения эффективности работы ТЭЦ, ГРЭС, котельных и предприятий тепловых сетей.

Технические руководители посетили Самарский учебно-курсовой комбинат — главный центр подготовки специалистов ПАО «Т Плюс». Здесь они встретились с экспертами, которые отвечают за очное и дистанционное обучение энергетиков, а также ознакомились с планами развития СамУКК.

Глава энергохолдинга также осмотрел Центр мониторинга качества, чьи специалисты держат на контроле параметры теплоснабжения и горячего водоснабжения во всех регионах присутствия компании. Управляющий директор «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Чернявская и технические директора филиалов «ЭнергосбыТ Плюс», обсудили с Павлом Сниккарсом вопросы, связанные с качеством поставки тепловых ресурсов клиентам и развитием информационных систем, которые могли бы повысить эффективность работы центра.

По словам Главы «Т Плюс», приоритетными направлениями развития ЦМК должен оставаться контроль за отклонениями качества теплоснабжения у клиентов, а также мероприятия, направленные на оперативное его восстановление.

Также Павел Сниккарс ознакомился с работой Самарской ТЭЦ – крупнейшего объекта генерации «Т Плюс» в областной столице. Руководителя энергокомпании интересовали ход ремонтной программы и реализация проекта модернизации в рамках федеральной программы обновления генерирующих мощностей.

Глава «Т Плюс» провёл рабочие встречи с руководством Волжского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс» и АО «ЮНИС». В частности, Павел Сниккарс ознакомился с состоянием самарской автоколонны, которая задействована в ремонтах теплосетей, оперативном устранении повреждений. В автопарке регионального филиала находится 542 единицы техники. В штате 690 человек — водители, механики, слесари, диспетчеры. Вместе с директором Самарского филиала «Т Плюс» Маратом Феткулловым и генеральным директором АО «ЮНИС» Александром Ефимовым Глава энергохолдинга обсудил повышение экономической эффективности предприятия, развитие новых направлений в совместной работе и привлечение высококвалифицированных кадров.

