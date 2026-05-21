В Самаре представили первый номер независимого литературного зина "Литературка"
Команда Самарской области завоевала первые места в двух номинациях отборочного этапа конкурса авторской песни «Музыка сердец» на «Туриаде»

В Хвалынске развернулись масштабные состязания в рамках спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», где команда Самарской области, насчитывающая 45 участников, демонстрирует свои силы в самых разных направлениях – от спортивного до познавательного туризма

Уже прошел отборочный этап конкурса авторской песни «Музыка сердец». Самарская команда проявила себя особенно ярко, завоевав первые места в двух ключевых номинациях: «Полный автор» и «Исполнительское мастерство». Этот успех обеспечил ей выход в финал по данному творческому направлению.

«От всей души желаю сборной Самарской области новых ярких достижений, вдохновения и удачи в финале «Туриады»! Уверена, что наши участники покажут достойные результаты и внесут весомый вклад в развитие туристско-спортивного движения региона. Пусть этот опыт станет для них отправной точкой к большим победам и открытиям», – напутствовала команду министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Перед поездкой в Хвалынск в Самарской области прошёл региональный этап «Туриады» по познавательному туризму. В отборе приняли участие более 20 студентов из высших и средних учебных заведений. По итогам испытаний были определены 5 лучших кандидатов, которые и вошли в состав команды. Перед финалом ребята прошли интенсивную подготовку: изучали основы разработки туристических маршрутов, оттачивали навыки для интеллектуальной игры и музыкальных выступлений под руководством ведущих специалистов туристической отрасли. Сегодня они с честью представляют Самарскую область на уровне Приволжского федерального округа.

 «Туриада» проходит под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. В этом году мероприятие объединило сильнейших спортсменов и туристов уже в 13-й раз.

 

Фото: соц.сети Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"

